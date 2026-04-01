Samsung'dan taşıt tutmasına karşı uygulama: Hearapy

Taşıt tutması (hareket hastalığı), milyonlarca insanın seyahatlerini kabusa çeviren can sıkıcı bir sorun. Geleneksel çözümler genellikle mide bulantısı hapları olsa da Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, bu soruna karşı dikkat çeken bir adım attı.

SAMSUNG, TAŞIT TUTMASINI ENGELLEYEN UYGULAMA GELİŞTİRDİ

9to5Mac'te yer alan habere göre, Samsung, hareket hastalığını azaltmak amacıyla "Hearapy" adlı yeni bir uygulama yayınladı. Sadece belirli ses frekanslarını çalarak çalışan uygulama, kısa bir seansla seyahat sırasında ortaya çıkan mide bulantısını iki saate kadar hafifletmeyi vadediyor. Uygulama bir seferde 60 saniye boyunca sadece bas sinüs dalgaları yayıyor.

100HZ SES DALGALARIYLA İÇ KULAK UYARILIYOR

Samsung'un Hearapy uygulaması, bazı Android cihazlarda bulunan ve ekranda noktalar belirmesini sağlayan hareket hastalığı özelliklerinin aksine, doğrudan iç kulaktaki denge sistemini uyarmak için ses dalgalarını kullanıyor.

Samsung, bunun beynin hareketleri daha iyi işlemesine yardımcı olduğunu ve kısa bir dinleme seansının beyni "iki saate kadar" uyarabileceğini belirtiyor.

Samsung'a ilham olan Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nden araştırmacıların verileri, belirli bir ses seviyesinde yaklaşık bir dakika boyunca 100Hz frekansında bir ton dinlemenin insanın denge hissini iyileştirebildiğini ortaya koyuyor.

MARKA BAĞIMSIZ ÇALIŞIYOR

Samsung, bu yeni uygulamayı şirketin Galaxy Buds kulaklığını kullananlar için bir yardımcı olarak tanıtıyor. Galaxy Buds 4, Hearapy için en uygun adaylardan biri olarak gösteriliyor. Samsung, bu kulaklıkların söz konusu frekanslara ulaşabildiğini ve sinüs dalgası terapisinin hareket hastalığına karşı etkili olabilmesi için yeterince iyi ses yalıtımı sağladığını belirtiyor. Ancak sürücüleri 100 Hz’e rahatlıkla inebildiği sürece, uygulamanın diğer kulaklıklarla da çalışabileceği söyleniyor.

Ayrıca Hearapy uygulamasını kullanmak için illa Samsung marka bir donanıma sahip olma şartı yok. Uygulama, Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor ve herhangi bir cihazla çalışıyor.