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Samsung Galaxy A08 4G'de en büyük değişiklik pil olabilir: Kapasite yüzde 20 artabilir

Samsung'un yakında tanıtması beklenen giriş seviyesi Galaxy A08 4G, selefindeki işlemciyi korurken pil tarafında dikkat çekici bir yükseltme sunabilir. ANATEL kayıtlarında görülen 5.830 mAh nominal kapasitenin, telefonda 6.000 mAh olarak pazarlanması bekleniyor.

Samsung Galaxy A08 4G'de en büyük değişiklik pil olabilir: Kapasite yüzde 20 artabilir
Enes Çırtlık

Samsung'un yeni giriş seviyesi telefonu Galaxy A08 4G için ortaya çıkan sertifika bilgileri, modelin Galaxy A07 4G'ye kıyasla en belirgin değişikliğinin pil kapasitesi olabileceğini gösteriyor. Brezilya'nın telekomünikasyon kurumu ANATEL'in veri tabanında ortaya çıkan cihaz, daha büyük bir bataryayla listelendi.

5.000 MAH'DEN 6.000 MAH SEVİYESİNE

SM-A085M/DS model numarasına sahip Samsung cihazının ANATEL kayıtlarında 5.830 mAh nominal pil kapasitesine sahip olduğu görülüyor. Telefonun piyasaya çıktığında 6.000 mAh pil kapasitesiyle pazarlanması bekleniyor.

Bu değer, 5.000 mAh pile sahip Galaxy A07 4G ile karşılaştırıldığında kapasitenin yüzde 20 artması anlamına geliyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler Galaxy A08 4G'nin 25W hızlı kablolu şarj desteğine sahip olacağını da göstermişti.

İŞLEMCİ TARAFINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Pil kapasitesinin yükselmesi beklenirken Samsung'un işlemci tarafında aynı donanımı kullanacağı belirtiliyor. Galaxy A08 4G'nin, Galaxy A07 4G'de de bulunan MediaTek Helio G99 işlemciyle geleceği ve 8 GB RAM'e sahip olacağı aktarılıyor.

FCC sertifikasına göre cihazda çift bant Wi-Fi b/g/n/ac, yani Wi-Fi 5, Bluetooth (LE desteğiyle) ve 4G bağlantısı bulunacak.

Galaxy A08 4G'nin kutudan Android 17 tabanlı One UI 9.0 ile çıkması ve altı büyük Android işletim sistemi yükseltmesi alması bekleniyor.

Ortaya çıkan bilgiler doğruysa daha büyük pil dışında Galaxy A08 4G'nin selefine kıyasla başka önemli bir değişiklik sunmayabileceği belirtiliyor.

EKİM 2026'DA TANITILABİLİR

Galaxy A08 4G'nin Galaxy A18 ile birlikte Ekim 2026'da resmiyet kazanabileceği öne sürülüyor.

Samsung'un daha yakın tarihli ürün takviminde ise Galaxy S26 FE bulunuyor. Bu modelin 27 Ağustos 2026'da duyurulacağı belirtilirken, şirketin Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra modellerini de piyasaya sürmeye hazırlandığı aktarılıyor. (Kaynak: SamMobile)

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akıllı telefon Samsung akıllı telefonlar batarya
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