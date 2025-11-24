Samsung Galaxy A77 Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlar

Samsung’un Galaxy A7x serisindeki son cihazı, 2022’de piyasaya çıkan A73’tü. Ancak şimdi şirketin bu seriyi Galaxy A77 ile yeniden canlandırmaya hazırlandığı anlaşılıyor.

GALAXY A77 GEEKBENCH'TE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bir A77 prototipi, 8 GB RAM, Android 16 ve Samsung’un Exynos 2400 ve 2400e ile akraba olan, ancak CPU saat hızı yapılandırmasına bakılırsa ikisinden de daha alt seviyede konumlanan gizemli bir yonga setiyle birlikte Geekbench’in çevrimiçi veri tabanında görüldü.

Veri tabanındaki bilgilere göre bu telefon tek çekirdekte 1673 puan, çok çekirdekte ise 5597 puan alıyor.

GSM Arena'da yer alan habere göre, bu yonga seti; 2,78 GHz’e kadar çıkan üç Prime çekirdeğe, 2,3 GHz’e kadar çıkan üç performans çekirdeğine ve 1,82 GHz’e kadar çıkan dört verimlilik çekirdeğine sahip bir CPU barındırıyor. Yani Exynos 2400 ve 2400e gibi hâlâ 10 çekirdekli, ancak CPU saat hızları ikisinde gördüklerimizden daha düşük.

Bu muhtemelen üst-orta sınıf bir cihaz için uygun, ancak tam olarak amiral gemisi (veya amiral gemisine yakın) bir cihaz değil. Bunlar, Samsung'un elindeki alt segment Exynos 2400 ailesi yongaları olabilir.

Galaxy A77’nin diğer hiçbir teknik özelliği şu ana kadar ortaya çıkmadı. Ancak telefon eğer A57 ile birlikte piyasaya çıkacaksa mart ayı civarlarında gelebilir.