HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S25 Edge Geekbench'te kendini gösterdi: İşlemcisi belli olmuş olabilir!

Samsung Galaxy S25 Edge Geekbench'te kendini gösterdi: İşlemcisi belli olmuş olabilir!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
12.02.2025 15:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S25 Edge'in özellikleri belli olmuş olabilir. Çünkü Samsung'un ince ve hafif olmasıyla öne çıkacağı söylenen yeni akıllı telefonu Galaxy S25 Edge, Geekbench testinde görüldü. Üstelik Galaxy S25 Edge'in özellikleriyle ilgili bir takım bilgilerin yer aldığı Geekbench listesinde bir işlemcinin adı da geçiyor.

Samsung Galaxy S25 Edge Geekbench'te kendini gösterdi: İşlemcisi belli olmuş olabilir!

Samsung, Galaxy S25 Edge'in duyurusunu Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra gibi Galaxy AI destekli yeni cihazların tanıtıldığı Galaxy Unpacked etkinliğinin sonunda yapmıştı. Galaxy S25 Edge'in fiyatı ve özellikleriyle ilgili etkinlik sonrası ise çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Son söylentilerde cihazın oldukça ince ve hafif bir kasaya sahip olacağı iddiası yer almıştı. Şimdi ise Galaxy S25 Edge'in özelliklerinden bazısı ortaya çıkmış olabilir, çünkü görünüşe bakılırsa Galaxy AI destekli olması beklenen cihaz, telefonların merkezi işlem birimini ve grafik işlem birimini kıyaslayan bir tür test olan Geekbench'te görüldü.

GALAXY S25 EDGE GEEKBENCH'TE!

GSMArena'nın haberine göre Galaxy S25 Edge, muhtemelen cihazın küresel versiyonuna ait olan SM-S937B model numarasıyla göründü. Cihaz, tek çekirdekte 2.806 puan ve çoklu çekirdekte ise 8.416 puan aldı. Ancak söz konusu Geekbench listesinde yer alan bilgiler bu kadarıyla da sınırlı değil.

İŞTE GALAXY S25 EDGE'İN İŞLEMCİSİ

Galaxy S25 Edge'in işlemcisi de belli olmuş olabilir. Zira aynı habere göre CPU bilgi sayfası, telefonun 8 çekirdekli Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setiyle donatıldığını gösteriyor. Yani Galaxy S25 Edge Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemci ile gelebilir. Bunun dışında telefonun 12 GB RAM ile geleceği de yine sayfadaki bilgiler arasında.

Galaxy S25Edge

Aslında bu, S25 Edge'i Geekbench'te ilk kez gördüğümüz an değil. Çünkü daha önce yine aynı yonga setine sahip bir S25 modeli daha görülmüştü. O modelin ABD modeli olduğu düşünülmüştü.

GALAXY S25 EDGE NE ZAMAN ÇIKACAK? ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Samsung Galaxy S25 Edge'in yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son söylentilere göre Galaxy S25 Edge 5,84 mm inceliğe ve 160 gramdan daha az bir ağırlığa olacak.

galaxy edge

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru! Icardi'ye şaşırtacak cinsten cevap verdi...

Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru! Icardi'ye şaşırtacak cinsten cevap verdi...

Fiyat karşılaştırmak isteyen koştu! İlk gün siteye akın ettiler

Fiyat karşılaştırmak isteyen koştu! İlk gün siteye akın ettiler

Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Mynet sordu... Anket sonucunda iki isim arasındaki fark dikkat çekti

Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Mynet sordu... Anket sonucunda iki isim arasındaki fark dikkat çekti

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

FETÖ elebaşı Gülen öldü ifşalar birbiri ardına geldi! O isim KPSS ve ÖSS sorularının nasıl çalındığını detaylarıyla anlattı

FETÖ elebaşı Gülen öldü ifşalar birbiri ardına geldi! O isim KPSS ve ÖSS sorularının nasıl çalındığını detaylarıyla anlattı

Yanan otel için yetki tartışmalarına son verecek rapor!

Yanan otel için yetki tartışmalarına son verecek rapor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.