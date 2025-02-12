Samsung Galaxy S25 Edge Geekbench'te kendini gösterdi: İşlemcisi belli olmuş olabilir!

Samsung, Galaxy S25 Edge'in duyurusunu Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra gibi Galaxy AI destekli yeni cihazların tanıtıldığı Galaxy Unpacked etkinliğinin sonunda yapmıştı. Galaxy S25 Edge'in fiyatı ve özellikleriyle ilgili etkinlik sonrası ise çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Son söylentilerde cihazın oldukça ince ve hafif bir kasaya sahip olacağı iddiası yer almıştı. Şimdi ise Galaxy S25 Edge'in özelliklerinden bazısı ortaya çıkmış olabilir, çünkü görünüşe bakılırsa Galaxy AI destekli olması beklenen cihaz, telefonların merkezi işlem birimini ve grafik işlem birimini kıyaslayan bir tür test olan Geekbench'te görüldü.

GALAXY S25 EDGE GEEKBENCH'TE!

GSMArena'nın haberine göre Galaxy S25 Edge, muhtemelen cihazın küresel versiyonuna ait olan SM-S937B model numarasıyla göründü. Cihaz, tek çekirdekte 2.806 puan ve çoklu çekirdekte ise 8.416 puan aldı. Ancak söz konusu Geekbench listesinde yer alan bilgiler bu kadarıyla da sınırlı değil.

İŞTE GALAXY S25 EDGE'İN İŞLEMCİSİ

Galaxy S25 Edge'in işlemcisi de belli olmuş olabilir. Zira aynı habere göre CPU bilgi sayfası, telefonun 8 çekirdekli Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setiyle donatıldığını gösteriyor. Yani Galaxy S25 Edge Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemci ile gelebilir. Bunun dışında telefonun 12 GB RAM ile geleceği de yine sayfadaki bilgiler arasında.

Aslında bu, S25 Edge'i Geekbench'te ilk kez gördüğümüz an değil. Çünkü daha önce yine aynı yonga setine sahip bir S25 modeli daha görülmüştü. O modelin ABD modeli olduğu düşünülmüştü.

GALAXY S25 EDGE NE ZAMAN ÇIKACAK? ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Samsung Galaxy S25 Edge'in yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son söylentilere göre Galaxy S25 Edge 5,84 mm inceliğe ve 160 gramdan daha az bir ağırlığa olacak.