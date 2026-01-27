HABER

Samsung Galaxy S26'da iPhone'un en çok tartışılan özelliklerinden biri olabilirmiş!

Merakla beklenen Samsung Galaxy S26'nın iPhone 16, iPhone 17'lerde ve iPhone Air'de bulunan ve iPhone'un en tartışmalı özelliklerinden biri olarak gösterilen bir özelliğe sahip olabileceği iddia edildi. Ancak şirketin bu özelliği Galaxy S26'ya koymayı rafa kaldırmış olabileceği söyleniyor.

Enes Çırtlık

Samsung Galaxy S26 için neredeyse her gün çeşitli sızıntılar yapılıyor. Bu sızıntılar yoluyla Galaxy S26'nın özelliklerine dair birçok iddia ortaya atılıyor. Bu iddialardan son bir tanesi ise Samsung Galaxy S26'da iPhone'un en tartışmalı özelliklerinden birinin olabileceğini ya da en azından Samsung'un bir zamanlar bu özelliğe yer vermeyi düşündüğünü gösteriyor.

İDDİALARA GÖRE SAMSUNG, IPHONE'DAKİ KAMERA DENETİMİ GİBİ BİR TUŞ KOYMAYI PLANLADI

Tom's Guide'da yer alan habere göre; Samsung Galaxy S26; iPhone 16 serisinde ve en yeni iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modellerindeki gibi bir Kamera Denetimi düğmesine sahip olabilir. Ya da en azından bir zamanlar böyle bir düğme ekleme planı vardı.

Android Authority tarafından görüldüğü üzere, Samsung'un tedarik ortaklarından birinin eski bir çalışanı (Bu kişinin ismi veya çalıştığı şirketin adı verilmedi), LinkedIn sayfasında "Samsung Galaxy S26 için kaydırma hareketi özelliğine sahip yeni bir kamera düğmesi geliştirme girişimine katkıda bulunduğunu" iddia ediyor.

Samsung Galaxy S26 da iPhone un en çok tartışılan özelliklerinden biri olabilirmiş! 1

Kaydırma hareketlerine sahip bir kamera düğmesi, kulağa tam olarak son iPhone'larda bulunan ve kamera odaklı çeşitli özellikler sunan Kamera Denetim düğmesi gibi geliyor.

İDDİA GERÇEK OLABİLİR Mİ?

Kaynağın iddiasını doğru olarak kabul etsek bile, yeni kamera düğmesinin Galaxy S26 serisine gerçekten dahil edilip edilmediğini kanıtlamak zor.

Şimdiye kadar gördüğümüz renderlar ve maket modelleri ise yeni düğmelere dair hiçbir işaret göstermiyor. Diğer sızıntılarda da bu konuda tek bir kelime yok. Görünüşe göre bu gerçek bir girişimse bile, ya tamamen rafa kaldırıldı ya da Samsung bunu gelecekteki bir Galaxy S modeline saklamak istiyor.

Sony'nin Xperia'ları gibi fotoğrafçılık odaklı birkaç telefon, bir süredir yan taraflarında standart deklanşör düğmeleri sunuyordu. Ancak Apple, Kamera Denetimi'ni tanıttıktan sonra, Honor ve Oppo gibi Android telefon üreticileri de bu özelliği kendi yorumlarını katarak en son amiral gemisi telefonlarına dahil etmişti.

GALAXY S26 NE ZAMAN TANITILACAK?

Galaxy S26 serisinin 25 Şubat'ta düzenleneceği söylenen bir Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu tarihe bir aydan az bir süre kalmış durumda.

