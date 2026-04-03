Samsung Galaxy S26 FE Geekbench'te göründü: İşte listelenen özellikleri

Samsung'un Galaxy S26 serisini piyasaya sürmesinin üzerinden iki ay geçmişken, Güney Koreli teknoloji devi görünüşe göre yeni bir model için hazırlıklara çoktan başladı. Şirketin merakla beklenen yeni nesil "Fan Edition" modeli Galaxy S26 FE, popüler performans testi platformu Geekbench'te yanlışlıkla listelendi.

SIZINTI APAR TOPAR KALDIRILDI AMA İNTERNET UNUTMADI

Android Police'da yer alan habere göre, Galaxy S26 FE'nin Geekbench üzerindeki test sonuçları, kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. Ancak bu konu sektörü yakından takip eden bazı kişilerin dikkatinden kaçmadı.

Samsung Galaxy S26 FE spotted on Geekbench.



Specifications:

⬛ Exynos 2500 (10-cores)

1 Core @ 3.30 GHz

2 Cores @ 2.75 GHz

5 Cores @ 2.36 GHz

2 Cores @ 1.80 GHz

🎮 Samsung Xclipse 950 GPU

🍭 Android 17

- 8GB RAM



Scores:

Single-core: 2,426

Multi-core: 8,004 pic.twitter.com/0QBmkCld7x — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 3, 2026

EXYNOS 2500 İŞLEMCİ

Bu sızıntı cihaz hakkında hemen hemen her şeyi gün yüzüne çıkarmasa da, teknoloji tutkunlarının uzun süredir tahmin ettiği bazı özellikleri göstermiş oldu. Sızdırılan test sonuçlarına göre Galaxy S26 FE, ilk olarak Galaxy Z Flip 7 katlanabilir akıllı telefon modelinde gördüğümüz Samsung üretimi Exynos 2500 yonga setiyle piyasaya sürülecek.

RAM KAPASİTESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Geekbench verilerinden elde edilen bir diğer detay ise cihazın bellek tarafında. Eğer ortaya çıkan bilgiler doğruysa Samsung, yeni FE modelinin RAM miktarında yükseltmeye gitmeyecek. Yeni modelin ayrıca Android 17 işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor.