Samsung Galaxy S26 FE Geekbench'te göründü: İşte listelenen özellikleri

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S26 FE modeli, Geekbench performans testi sitesinde ortaya çıktı. Kısa sürede kaldırılan veriler, yeni cihazın potansiyel olarak hangi özelliklerle geleceğini ortaya koymuş olabilir.

Enes Çırtlık

Samsung'un Galaxy S26 serisini piyasaya sürmesinin üzerinden iki ay geçmişken, Güney Koreli teknoloji devi görünüşe göre yeni bir model için hazırlıklara çoktan başladı. Şirketin merakla beklenen yeni nesil "Fan Edition" modeli Galaxy S26 FE, popüler performans testi platformu Geekbench'te yanlışlıkla listelendi.

SIZINTI APAR TOPAR KALDIRILDI AMA İNTERNET UNUTMADI

Android Police'da yer alan habere göre, Galaxy S26 FE'nin Geekbench üzerindeki test sonuçları, kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. Ancak bu konu sektörü yakından takip eden bazı kişilerin dikkatinden kaçmadı.

EXYNOS 2500 İŞLEMCİ

Bu sızıntı cihaz hakkında hemen hemen her şeyi gün yüzüne çıkarmasa da, teknoloji tutkunlarının uzun süredir tahmin ettiği bazı özellikleri göstermiş oldu. Sızdırılan test sonuçlarına göre Galaxy S26 FE, ilk olarak Galaxy Z Flip 7 katlanabilir akıllı telefon modelinde gördüğümüz Samsung üretimi Exynos 2500 yonga setiyle piyasaya sürülecek.

RAM KAPASİTESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Geekbench verilerinden elde edilen bir diğer detay ise cihazın bellek tarafında. Eğer ortaya çıkan bilgiler doğruysa Samsung, yeni FE modelinin RAM miktarında yükseltmeye gitmeyecek. Yeni modelin ayrıca Android 17 işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun özellikleri sızdırıldıSnapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun özellikleri sızdırıldı
Kahramanmaraş’ta bir gün önce işe başlayan işçi feci kazada can verdiKahramanmaraş’ta bir gün önce işe başlayan işçi feci kazada can verdi

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

