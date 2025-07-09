Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE ve Galaxy Watch8 ailesi duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatları!

Samsung, 9 Temmuz'da düzenleyeceğini duyurduğu Unpacked etkinliğini gerçekleştirdi ve katlanabilir telefonları Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 ve Galaxy Z Flip7 FE ile Samsung Galaxy Watch8 akıllı saat ailesini tanıttı.

Önce Galaxy Z Fold7 ile başlayalım.

GALAXY Z FOLD7

Samsung, Galaxy Z Fold7'nin şimdiye kadarki en ince ve en hafif Galaxy Z Fold Serisi olduğunu söylüyor. Samsung'un açıklamalarına göre Galaxy Z Fold7, katlandığında sadece 8,9 mm, açıldığında ise 4,2 mm inceliğinde. Seri, yeni One UI 8 ile geliştirilmiş ve Galaxy AI desteği sunuyor. 215 gram ağırlığındaki Galaxy Z Fold7, Galaxy S25 Ultra'dan ise daha hafif.

Galaxy Z Fold7'nin teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ana ekran: 8.0 inç QXGA+ (Dynamic AMOLED 2X, 2184 x 1968, 368ppi 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı)

Kapak ekran: 6.5 inç FHD+ (Dynamic AMOLED 2X Ekran, 2520 x 1080, 21:9, 422ppi, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı

Boyut & Ağırlık: Katlıyken 72.8 x 158.4 x 8.9mm, Açıkken 143.2 x 158.4 x 4.2mm, 215g ağırlık

Kapak kamerası: 10MP Selfie Kamerası (F2.2, Piksel boyutu: 1.12μm, FOV: 85˚)

Ön kamera: 10MP Ön Kamera (F2.2, Piksel boyutu: 1.12μm, FOV: 100˚)

Üçlü Arka Kamera (200MP Geniş Açılı Kamera: Quad Pixel AF, OIS, F1.7, Piksel boyutu: 0.6μm, FOV: 85˚, 12MP Ultra Geniş Kamera: Dual Pixel AF, F2.2, Piksel boyutu: 1.4μm, FOV: 120˚, 10MP Telefoto Kamera: PDAF, OIS, F2.4, Piksel boyutu: 1.0μm, FOV: 36˚, 3X optik zoom)

İşlemci: Snapdragon® 8 Elite for Galaxy

Depolama & Hafıza: 16 GB bellek ile 1 TB dahili depolama alanı, 12 GB bellek ile 512 GB dahili depolama alanı, 12 GB bellek ile 256 GB dahili depolama alanı

Batarya: 4.400 mAh

Suya Dayanıklılık: IP48

İşletim sistemi: Android 16, One UI 8

Ön siparişleri 9 Temmuz’da alınmaya başlanacak olan Galaxy Z Fold7’un genel satışı 25 Temmuz’da başlayacak. Galaxy Z Fold7; Gölge mavisi, Gümüş, Gece Siyahı ve Mint Yeşili (sadece online siparişte) renk seçenekleriyle satılacak.

GALAXY Z FLIP7

Galaxy Z Flip7 FlexWindow ekranıyla geliyor. FlexWindow ekranı, önemli öğeleri öne çıkarıyor. Samsung'un bir Galaxy Z Flip'te şimdiye kadar sunulan en büyük kapak ekran olduğu belirttiği 4,1 inç Super AMOLED FlexWindow, uçtan uca kullanılabiliyor. Hem ana ekran hem de FlexWindow 2.600 nit tepe parlaklık ve 120Hz yenileme hızına sahip. Ana ekran ise 6,9 inç Dinamik AMOLED 2X özelliğiyle geliyor.

Galaxy Z Flip 7'nin teknik özellikleri şöyle:

Ana ekran: 6,9 inç FHD+ (Dynamic AMOLED 2X, 120Hz Uyarlanabilir yenileme hızı, 2520 x 1080, 21:9

Kapak ekranı: 4,1 inç Süper AMOLED Ekran (948 x 1048, 120Hz yenileme hızı)

Boyut ve Ağırlık: Katlıyken 75,2 x 85,5 x 13,7 mm, açıkken 75,2 x 166,7 x 6,5 mm, 188g ağırlık

Ön kamera: 10MP Selfie Kamerası (F2.2, Piksel boyutu: 1.12μm, FOV: 85˚),

Arka kameralar: 12MP Ultra Geniş Kamera (F2.2, Piksel boyutu: 1.12μm, FOV: 123˚), 50MP Geniş Açılı Kamera (Çift Piksel AF, OIS, F1.8, Piksel boyutu: 1.0μm, FOV: 85˚)

İşlemci: Exynos2500

Depolama & Hafıza: 12GB Bellek ile 512GB dahili depolama, 12GB Bellek ile 256GB dahili depolama

Batarya: 4.300mAh

Suya Dayanıklılık: IP48

İşletim sistemi: Android 16, One UI 8

Ön siparişleri 09/07/2025 tarihinde alınmaya başlanacak olan Galaxy Z Flip7’nin genel satışı 01/08/2025 tarihinde başlayacak. Galaxy Z Flip7 Jetblack Gece siyahı, Blue Shadow Gölge Mavisi, Coralred Mercan ve Mint, Mint Yeşili (sadece online siparişte) renk seçenekleriyle sunulacak.

GALAXY Z FLIP7 FE

Samsung, Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7'nin yanı sıra Galaxy Z Flip7 FE'yi de duyurdu. Galaxy Z Flip7 FE, 6,7 inç ana ekrana sahip. Cihazla Galaxy AI de geliyor. Ayrıca kapak ekranında Now Brief özelliği yer alıyor. Galaxy Z Flip7, Siyah ve Beyaz renk seçeneklerine sahip.

Galaxy Z Flip 7 FE'nin teknik özellikleri de şu şekilde:

Ana ekran: 6.7-inç FHD+ (Dynamic AMOLED 2X, 2640x1080 22:9, 120Hz Uyarlanabilir yenileme hızı)

Kapak ekranı: 3.4-inç Super AMOLED, 720 x 748

Boyut ve Ağırlık: Katlandığında 71.9 x 85.1 x 14.9mm, Açıldığında 71.9 x 165.1 x 6.9mm, 187g ağırlık

Ön Kamera: 10MP Selfie Kamerası (F2.2, Piksel boyutu: 1.22μm, FOV: 85˚)

Arka kameralar: 12MP Ultra Geniş Kamera (F2.2, Piksel boyutu: 1.12μm, FOV: 123˚), 50MP Geniş açılı kamera (İkili Piksel AF, OIS, F1.8, Piksel boyutu: 1.0μm, FOV: 85˚)

İşlemci: Exynos2400

Depolama & Hafıza: 8 GB bellek ve 128 GB dahili depolama alanı, 8 GB bellek ve 256 GB dahili depolama alanı

Batarya: 4,000mAh

Suya Dayanıklılık: IP48

İşletim sistemi: Android 16, One UI 8

GALAXY WATCH8 SERİSİ

Etkinlikte Galaxy Watch ailesinin yeni serisi olan Galaxy Watch8 serisi de tanıtıldı. Seri, Galaxy Watch8 ve Galaxy Watch8 Classic ürünlerinden oluşuyor ve Galaxy Watch Ultra'nın dairesel tasarımını sürdürüyor. Ayrıca Galaxy Watch Ultra (2025) modeli de duyuruldu.

Galaxy Watch8 serinin teknik özellikleri ise şu şekilde:

GALAXY WATCH8

Boyut ve Ağırlık: 44mm (43.7mm x 46mm x 8.6t, 34.0g) 40mm (40.4mm x 42.7mm x 8.6t, 30.0g)

Ekran: Safir Kristal, 44mm: 1,47 inç (480x480) Super AMOLED Tam Renkli Always On Ekran;

40 mm: 1,34 inç (438x438) Süper AMOLED, Tam Renkli Daima Açık Ekran

İşlemci: Exynos W1000 (5 Çekirdek, 3nm)

Depolama ve Hafıza: 2GB hafıza + 32GB depolama alanı

Batarya: 44mm: 435mAh; 40mm: 325mAh

Şarj: Hızlı Şarj (WPC tabanlı kablosuz şarj)

Sensörler: Samsung BioActive Sensör (Optik Biyo-sinyal Sensörü + Elektriksel Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Sıcaklık Sensörü, İvmeölçer, Barometre, Gyro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Işık Sensörü

Dayanıklılık: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H

Uyumluluk: Android 12.0 veya üzeri ve 1,5 GB'tan fazla belleğe sahip cihazlar

GALAXY WATCH8 CLASSIC

Boyut ve Ağırlık: 46mm (46,4 mm x 46 mm x 10,6t (63,5g)

Ekran: Safir Kristal, 46mm: 1,34 inç (438x438) Super AMOLED Tam Renkli Always On Ekran

Depolama ve Hafıza: 2GB hafıza + 64GB depolama alanı

Batarya: 445mAh

Sensörler: Samsung BioActive Sensör (Optik Biyo-sinyal Sensörü + Elektriksel Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Sıcaklık Sensörü, İvmeölçer, Barometre, Gyro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Işık Sensörü, 3D Hall sensörü

Bugünden itibaren belirli pazarlarda ön siparişe sunulacak olan Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic ve yeni Galaxy Watch Ultra, 1 Ağustos’tan itibaren genel satışta olacak.

FİYATLAR

Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE ve Galaxy Watch8 ailesinin fiyatları şöyle:

Galaxy Z Fold7 fiyatı:

Galaxy Z Fold7 256 GB depolama alanı, 12 GB RAM: 101.999 TL

Galaxy Z Fold7 512 GB depolama alanı, 12 GB RAM: 107.999 TL

Galaxy Z Fold7 1 TB depolama alanı, 16 GB RAM: 117.999 TL

Galaxy Z Flip7 fiyatı:

Galaxy Z Flip7 256 GB depolama alanı, 12 GB RAM: 66.999 TL

Galaxy Z Flip7 512 GB depolama alanı, 12 GB RAM: 74.999 TL

Galaxy Z Flip7 FE fiyatı

Galaxy Z Flip7 FE 128 GB depolama alanı, 8 GB RAM: 58.999 TL

Galaxy Z Flip7 FE 256 GB depolama alanı, 8 GB RAM: 62.999 TL

Galaxy Watch8 serisi fiyatı: