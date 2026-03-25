Samsung Galaxy Z Fold8'in görselleri sızdırıldı: Tasarımı tanıdık!

Samsung, tahminen yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold8 için hazırlıklarını sürdürüyor. Galaxy Z serisinin yeni üyesi merakla beklenirken, cihazın resmi tanıtımından aylar önce sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan teknik özelliklerin ardından, bugün de iddiaya göre cihazın tasarımıyla alakalı yeni görseller teknoloji basınına sızdı.

TASARIM Z FOLD7'Yİ ANDIRIYOR

GSMArena'da yer alan habere göre, Samsung Galaxy Z Fold8'in özelliklerini sızdıran kaynak, şimdi de cihazın CAD tabanlı görsellerini sızdırdı. Sızdırılan görsellere bakıldığında, cihazın tasarımının Galaxy Z Fold7'yi oldukça andırdığı görülüyor. Ortaya çıkan teknik özellikler sızıntısı da ekran boyutlarının bir önceki nesille aynı kalacağına işaret etmişti.

BATARYA, HIZLI ŞARJ VE KAMERADA YÜKSELTME

İddiaya göre, Fold8, tasarım tarafında tanıdık çizgiler sunsa da donanım cephesinde ciddi iyileştirmeler alacak. Cihazın, selefinden 600 mAh daha büyük olan 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca kablolu şarj desteğinin 25W'tan 45W'a çıkarılacağı ve ultra geniş açılı kameranın da 12 MP'den 50 MP'e yükseltileceği iddia ediliyor.

FİYAT VE BOYUTLAR NASIL OLACAK?

Sızıntılara göre yeni telefonun fiyatının Z Fold7 ile aynı kalması bekleniyor.

Fold8'in katlanmamış halinin 158,4 x 143,2 x 4,5 mm, katlanmış halinin ise 158,4 x 72,8 x 9 mm boyutlarında olduğu iddia ediliyor. Kaynak bunların "yaklaşık boyutlar" olduğunu vurgulasa da, bu rakamlar cihazın Fold7'den biraz daha kalın olabileceğini gösteriyor. Ancak nihai sürümün daha ince ya da selefiyle tamamen aynı kalınlıkta olma ihtimali de hala var. Arka taraftaki kamera çıkıntısının ise yaklaşık 5,5 mm kalınlığında olduğu ifade ediliyor.