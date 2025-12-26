HABER

Samsung Galaxy Z TriFold dayanıklılık testine girdi: Sürpriz son!

Teknoloji dünyasının korkulu rüyası olan dayanıklılık testlerinin aranan ismi YouTuber JerryRigEverything, Galaxy Z TriFold'u dayanıklılık testine tabi tuttu. Testin sonunda büyük sürpriz yaşandı.

Enes Çırtlık

Özellikle akıllı telefonlara yaptığı dayanıklılık testleriyle tanınan YouTuber JerryRigEverything, bu kez Samsung'un üçe katlanan telefonu Galaxy Z TriFold'un dayanıklılığını test etti. Peki test nasıl sonuçlandı? İşte detaylar...

GALAXY Z TRIFOLD DAYANIKLILIK TESTİNDE

Videoda YouTuber, teste öncelikle telefonun yanlış katlamayı algılayan dahili sensörlerini göstererek başlıyor. Galaxy Z TriFold, yanlış yöne katlamaya çalışıldığında titriyor ve bir uyarı mesajı görüntülüyor.

Daha sonra çizilme testi aşamasına geçiliyor. Android Central'de yer alan habere göre, dış ekran, Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede çiziliyor; 7. seviyede ise daha derin oyuklar oluşuyor. Bu Galaxy Z Fold 7 ile aynı sonuç demek. Ancak iç esnek panel tamamen farklı. Galaxy Z TriFold, plastik tabanlı bir katlanır ekran kullandığı için iç ekranı 2. seviyede çiziliyor.

İç ekranı açıldığında, Galaxy Z TriFold en ince noktasında 3,9 mm kalınlığına ulaşıyor. Ancak bu ince çerçeve, bükülme testi sırasında çok kolay bir şekilde bükülüyor.

Ters yönde baskı uygulandığında, Galaxy Z TriFold neredeyse anında kırılıyor. Çerçeve bükülüyor, menteşeler yerinden oynuyor ve cihaz kamera karşısında kalıcı olarak kullanılamaz hale geliyor. Bu durum, onu JerryRigEverything'in yapısal bükülme testinde başarısız olan ilk Samsung katlanabilir telefonu yapıyor.

GALAXY Z TRIFOLD'U PARÇALARINI DA AYIRDI

JerryRigEverything, daha sonra cihazı parçalarına ayırma işlemine geçiyor. Telefonun içinde, üç katlanma segmentine yayılmış ve toplamda 5.600 mAh kapasiteye ulaşan üç ayrı batarya bulunuyor. İşlem ayrıca termal macun veya özel bir soğutma donanımı olmadığını ortaya koyuyor. Bu da Samsung'un ısı dağıtımı için tamamen ince alüminyum çerçeveye güvendiğini gösteriyor.

Sonuçlar üçe katlanan bir telefon için tamamen sürpriz değil. Bu kadar ince bir kasaya sığdırılan bu kadar çok bileşenle, yapısal rijitliği güçlendirmek için geriye çok az yer kalıyor.

Bununla birlikte Samsung, menteşe mekanizmasının 200.000 katlanmaya dayanacak şekilde test edildiğini iddia ediyor. Bu da günde 100 kez açılıp kapandığında kabaca 5 yıla tekabül ediyor; yani cihazın nasıl kullanıldığı ve nasıl katlandığı konusunda dikkatli olunduğu sürece, herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor.

Samsung katlanabilir telefon
