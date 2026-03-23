Samsung ve iPhone kullanıcılarına müjde: Yılların zorluğu sonunda tarihe karışıyor!

Samsung, Galaxy S26 serisinden başlayarak cihazlarına Quick Share üzerinden AirDrop desteği sunmaya başlayacağını resmen doğruladı. Böylece Samsung cihazlarla iOS cihazlar arasındaki dosya transferi kolaylaşacak.

Samsung ve iPhone kullanıcılarına müjde: Yılların zorluğu sonunda tarihe karışıyor!
Enes Çırtlık

Yıllardır kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri olan Android - iOS dosya transferi zorluğu, Samsung'un attığı yeni adımla tarihe karışmaya hazırlanıyor.

GALAXY S26 SERİSİNE AIRDROP DESTEĞİ

9to5Google'da yer alan habere göre Samsung, bu hafta Galaxy S26 serisinden başlayarak Quick Share üzerinden AirDrop desteği sunmaya başlayacağını resmen doğruladı. Buna göre, 23 Mart'tan itibaren Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerinde Quick Share üzerinden AirDrop desteği kullanıma sunulacak.

Haberde, bu özelliğin ilk olarak 2025'in sonlarında Google Pixel 10 cihazlarında ortaya çıktığı ve geçtiğimiz haftalarda Pixel 9 serisine genişletildiği belirtildi.

GÜNCELLEME TAKVİMİ VE BÖLGELER

Samsung'un paylaştığı bir nota göre, özelliğin kullanıma sunuluşu 23 Mart'ta Güney Kore'den başlayacak. ABD'deki sunum ise "aynı haftanın ilerleyen günlerinde" gerçekleşecek. Desteklenen diğer bölgeler arasında Avrupa, Hong Kong, Japonya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya ve Tayvan yer alacak.

"Diğer Galaxy cihazlarının" da daha sonra Quick Share üzerinden AirDrop desteği alacağı belirtiliyor ancak henüz belirli bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

VARSAYILAN OLARAK AÇIK OLMAYACAK

Önemli bir detay olarak, Pixel'in aksine Samsung Galaxy'deki AirDrop desteğinin varsayılan olarak etkinleştirilmediği vurgulanıyor. Bunun yerine, Quick Share ayarları altında "Apple cihazlarıyla paylaş" (Share with Apple devices) şeklinde ayrı bir ayar bulunuyor. Samsung, bu sayfada Galaxy kullanıcılarının iPhone kullanıcılarına cihazlarında "Herkes" seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olmalarını söylemeleri gerektiğini; dosyalar ters yönde gönderiliyorsa Galaxy cihazında da aynı ayarın yapılması gerektiğini açıklıyor.

Google'ın Quick Share üzerinden AirDrop desteği uygulamasının yakında Android ekosisteminde daha da genişleyebileceği konuşulurken, Oppo'nun da yakın zamanda cihazlarına bu desteği ekleyeceğini söylediği aktarılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir’de peçete içinde uyuşturucu çıktıKırşehir’de peçete içinde uyuşturucu çıktı
Ankara'daki cenaze törenine yoğun katılımAnkara'daki cenaze törenine yoğun katılım

En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

