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Samsunlu sporcu Ali Topaloğlu üst üste dünya şampiyonu

Samsun Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Topaloğlu, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası’nda (2026 SU-DS) başarılarına yenisini ekledi.

Samsunlu sporcu Ali Topaloğlu üst üste dünya şampiyonu

Samsun Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Topaloğlu, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası’nda (2026 SU-DS) başarılarına yenisini ekledi. Farklı branşlarda düzenlenen şampiyonanın gülle atma branşında bir kez daha dünya şampiyonu olan Canik Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Ali Topaloğlu, dünya şampiyonu ünvanını bir kez daha yeniledi.

Dünya şampiyonluğunun yanı sıra disk atma ve 4x100 metre koşu branşlarında da dereceler elde eden Canikli milli sporcunun sevincine ortak olan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sofya’da düzenlenen ödül törenine katıldı. Dünya şampiyonu Canikli Milli Sporcu Ali Topaloğlu’nu tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik’ten milli takımlara sporcular kazandırmayı sürdürdüklerini ifade ederek "Canikli Milli Sporcumuz Ali Topaloğlu ülkemizi bir kez daha gururlandırdı" dedi.

Başkan Sandıkçı Sofya’da

Sofya’da gerçekleştirilen ödül töreni heyecanlı anlara sahne oldu. Gülle atma branşında birincilik kürsüsüne çıkan Canikli Milli Sporcu Ali Topaloğlu, madalya coşkusunu Başkan İbrahim Sandıkçı’yla paylaştı. Duygu dolu anlar yaşayan Canikli milli sporcuyu tebrik eden Başkan Sandıkçı, başarılarının devamını diledi. Canik’te şampiyon sporcular yetiştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, "Canik Belediyespor Kulübü Milli Sporcumuz Ali Topaloğlu başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Rekortmen sporcumuz Ali Topaloğlu, ülkemizi gururlandırmayı sürdürüyor. Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası’nda sevincine ortak olduğumuz, üst üste dünya şampiyonu olan Canikli Milli Sporcumuz Ali Topaloğlu’nu yürekten tebrik ediyor, sporcumuzun yetişmesinde katkılarda bulunan değerli antrenörlerimize, kıymetli ailesine ve emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ediyorum. Şampiyonda ay yıldız bayrağımızı temsil eden tüm milli sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Samsunlu sporcu Ali Topaloğlu üst üste dünya şampiyonu 1

Samsunlu sporcu Ali Topaloğlu üst üste dünya şampiyonu 2

Samsunlu sporcu Ali Topaloğlu üst üste dünya şampiyonu 3

Samsunlu sporcu Ali Topaloğlu üst üste dünya şampiyonu 4
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
spor Samsun
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