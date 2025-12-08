HABER

Samsun’un 11 aylık kaza bilançosu: 42 ölü, 7 bin 960 yaralı

Samsun’da 2025 yılının 11 aylık döneminde meydana gelen trafik kazalarında 42 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 960 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, kasım ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında kasım ayında 461’i ölümlü-yaralanmalı ve 627’si maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 88 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi olay yerinde can verdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde 81 trafik kazasında 70 kişi yaralandı. 11 aylık dönemde ise polis bölgesinde 34 kişi, jandarma bölgesinde 8 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 960 kişi de yaralandı.

2025 yılı Kasım ayında Türkiye genelinde 60 bin 164 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 272 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

