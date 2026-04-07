Samsun’un mart ayı trafik kaza bilançosu: 7 ölü

Samsun genelinde polis sorumluluk alanında mart ayında 413’ü ölümlü veya yaralanmalı, 550’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 963 trafik kazası meydana geldi. İl genelinde kazalarda 7 kişi hayatını yitirdi.

13 Mart’ta Atakum ilçesinde 45 yaşındaki bir vatandaş kamyonetin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

16 Mart’ta İlkadım ilçesinde motosiklet kazasında 21 yaşındaki sürücü hayatını yitirdi.

17 Mart’ta Çarşamba ilçesinde vakaya giden ambulansın kamyona çarpması sonucu 34 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Aynı gün Terme ilçesinde tıra çarpan bir motosiklet sürücüsü hayatını yitirdi.

20 Mart’ta Atakum’da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 30 yaşındaki sürücü hastanede kurtarılamadı.

20 Mart’ta Kavak, Kuzalan Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda, motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve 9 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

28 Mart’ta Ladik ilçesinde virajı alamayan motosiklet, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı; motosiklet sürücüsü hayatını yitirdi.

Mart ayındaki kazalar, özellikle motosiklet sürücülerinin ve yaya güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.



Kaynak: İHA