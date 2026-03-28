San Salvador’daki Türkiye Parkı kapılarını ziyaretçilere açtı

El Salvador’un başkenti San Salvador’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) finansmanıyla inşa edilen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünü ve ay-yıldız formundaki anıtı barındıran Türkiye Plaza (Türkiye Parkı), dün düzenlenen açılış töreniyle ziyaretçilere kapılarını açtı.

El Salvador’un başkenti San Salvador’da Türkiye rüzgarı esti. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) finansmanıyla inşa edilen ve ay-yıldız formundaki anıt ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünü barındıran Türkiye Plaza (Türkiye Parkı), dün düzenlenen görkemli bir törenle ziyaretçilere kapılarını açtı. Başkentin Maquilishuat semtinde düzenlenen tören, bir dakikalık saygı duruşu ve ardından Türkiye ile El Salvador milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bu sırada Türkiye, El Salvador ve San Salvador şehri bayrakları anıt alanında birlikte göndere çekildi. Çelenk sunumunun ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Türkiye’nin El Salvador nezdindeki Büyükelçisi Gül Büyükerşen, projenin hayata geçirilmesinde destek veren El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Felix Ulloa, Belediye Başkanı Mario Duran ve TİKA Başkanı Abdullah Eren’e teşekkür etti.

Büyükelçi Büyükerşen konuşmasında Atatürk’ün çağdaşlaşma ve ilerlemenin simgesi olduğunu vurgulayarak, özellikle kadın hakları alanında yaptığı reformlara dikkat çekti. Mart ayının Dünya Kadınlar Günü’nü de kapsaması dolayısıyla bu vurguya ayrı bir önem atfeden Büyükerşen, 1926 Medeni Kanunu ile kadın ve erkeklerin eşit haklara kavuştuğunu, 1930’lardan itibaren Türkiye’nin pek çok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığını hatırlattı.

BÜYÜKERŞEN’DEN "YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ" VURGUSU

Konuşmasında Mart ayının tarihi anlamına da değinen Büyükelçi Büyükerşen, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. Atatürk’ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Büyükerşen, Türkiye’nin dünya genelinde en büyük üçüncü diplomatik ağa sahip olduğuna ve Latin Amerika ile Karayipler bölgesine verdiği öneme de dikkat çekti. Türkiye’nin bölgede 20 diplomatik misyonunun bulunduğunu hatırlatan Büyükerşen, Atatürk büstlerinin birçok bölge ülkesinde yer aldığını ve El Salvador’un da bu zincire eklenmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

DURAN: "PROJE, TÜRKİYE-EL SALVADOR DOSTLUĞUNUN GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİ"

San Salvador Belediye Başkanı Mario Duran ise konuşmasında, iki ülke arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen bu projenin dostluğun güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye’nin parkın inşasına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Duran, ayrıca San Salvador’un 500. yılı anısına bastırılan hatıra parasını Türkiye’nin San Salvador Büyükelçiliği’ne takdim etti.
Tören, üst düzey katılımcıların ve kordiplomatik temsilcilerin yer aldığı aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Bölge sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği tören, iki ülke arasındaki dostluğun somut bir sembolü olarak öne çıktı.
Türkiye Parkı, yalnızca bir eğlence ve dinlenme alanı değil; Türkiye ile El Salvador arasındaki dostluğun, ortak değerlerin ve kültürel bağların kalıcı bir simgesi olarak San Salvador’daki yerini aldı.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Parkın açılışı; El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Felix Ulloa, San Salvador Belediye Başkanı Mario Duran, Yasama Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Ana Figueroa, Orta Amerika Parlamentosu (PARLACEN) üyeleri, Dışişleri Bakanlığı ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) yetkilileri ile ülkede görev yapan Büyükelçiler ve kordiplomatik üyeleri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

