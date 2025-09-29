HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Sanal terapi nedir? Online psikolojik destek

Teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımızın hemen her alanı dijital dünyaya adapte olmuştur. Psikolojik destek alma süreci de teknolojiden etkilenen alanlardan biridir. Online terapiler danışan ve terapist arasında video konferans yoluyla gerçekleştirilen bir destek yöntemi olarak öne çıkar. Günümüzde online terapinin birçok avantajı bulunur. Peki, sanal terapi nedir?

Sanal terapi nedir? Online psikolojik destek
Defne Vera Şahin

Online terapi danışan ile terapistin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek kalmadan internet üzerinden yürüttükleri psikolojik destek sürecidir. Bu dijital sağlık yöntemi bilhassa danışanların çeşitli nedenlerle terapiye katılmakta zorlandığı durumlarda büyük kolaylık sağlar. Örneğin evden çıkamama fobisi olan ve yüz yüze görüşmeler esnasında kendini rahat hissetmeyen kişiler için oldukça işlevsel bir terapi yöntemidir.

Sanal terapi nedir?

Sanal terapi insanların psikolojik destek hizmetine ulaşamadıkları durumlarda son derece etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem sayesinde danışanlar online terapi sunan bir psikoterapist ile seanslarını sesli veya görüntülü görüşmeler şeklinde gerçekleştirebilmektedir. Genellikle 18 yaş ve üzeri bireylerde uygulanan online terapi obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), anksiyete ve benzeri psikolojik sorunlarda da fayda sağlayabilmektedir. Fakat bu terapi biçiminin herkes için uygun olup olmadığı tartışma konusudur.

Şiddetli depresyon ya da şizofreni gibi ciddi sağlık sorunları yaşayan kişiler için yüz yüze terapi daha etkili bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Bu tür durumlarda danışanın doğrudan gözlem altında tutulması ve birebir destek alması gerekebilir.

Online terapinin tedavi sürecine nasıl entegre edileceği konusunda mutlaka bir ruh sağlığı uzmanına danışılması önemlidir.

Online psikolojik destek hangi durumlarda uygulanır?

Online terapi danışanların profesyonel bir ruh sağlığı uzmanı ile duygularını, düşüncelerini, olaylara bakış açılarını geliştirdiği bir destek hizmetidir. Terapi almak danışanın kendi iç dünyasına dair farkındalık kazanmasına ve kendini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Online terapi ise özellikle aşağıdaki durumlarda uygulanmaktadır:

  • Danışanların yüz yüze görüşmelerden çekinmesi
  • Dışarı çıkma korkusu veya fobisi olan kişiler
  • Evde bakım vermekle yükümlü oldukları bir kişi nedeniyle evden ayrılamayan danışanlar
  • Taşınma veya şehir değişikliği gibi sebepler
  • Fiziksel olarak dışarı çıkmakta zorluk yaşayan bireyler
  • Sürekli seyahat etmek zorunda kalan kişiler
  • Yoğun iş temposu nedeniyle yüz yüze görüşmeye vakit ayıramayan danışanlar
  • Yabancı bir dil konuşan ve ruh sağlığı profesyonelinden destek almak isteyen kişiler

Online terapi uygulayacak olan uzmanın da bu alanda kendini yetkin hissetmesi önemlidir. Online terapi uygulamaları ortalama 45 ile 50 dakika arasında olmaktadır. Öte yandan ilk görüşmelerde bu süre insiyatife bağlı olarak daha uzun olabilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da çocuklar oyun parkını ateşe verdiBursa’da çocuklar oyun parkını ateşe verdi
Kütahya depremini 3 gün önceden bilmişti! O 2 noktayı gösterdiKütahya depremini 3 gün önceden bilmişti! O 2 noktayı gösterdi

Anahtar Kelimeler:
Terapist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.