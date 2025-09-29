Sanal terapi nedir? Online psikolojik destek

Online terapi danışan ile terapistin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek kalmadan internet üzerinden yürüttükleri psikolojik destek sürecidir. Bu dijital sağlık yöntemi bilhassa danışanların çeşitli nedenlerle terapiye katılmakta zorlandığı durumlarda büyük kolaylık sağlar. Örneğin evden çıkamama fobisi olan ve yüz yüze görüşmeler esnasında kendini rahat hissetmeyen kişiler için oldukça işlevsel bir terapi yöntemidir.

Sanal terapi nedir?

Sanal terapi insanların psikolojik destek hizmetine ulaşamadıkları durumlarda son derece etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem sayesinde danışanlar online terapi sunan bir psikoterapist ile seanslarını sesli veya görüntülü görüşmeler şeklinde gerçekleştirebilmektedir. Genellikle 18 yaş ve üzeri bireylerde uygulanan online terapi obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), anksiyete ve benzeri psikolojik sorunlarda da fayda sağlayabilmektedir. Fakat bu terapi biçiminin herkes için uygun olup olmadığı tartışma konusudur.

Şiddetli depresyon ya da şizofreni gibi ciddi sağlık sorunları yaşayan kişiler için yüz yüze terapi daha etkili bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Bu tür durumlarda danışanın doğrudan gözlem altında tutulması ve birebir destek alması gerekebilir.

Online terapinin tedavi sürecine nasıl entegre edileceği konusunda mutlaka bir ruh sağlığı uzmanına danışılması önemlidir.

Online psikolojik destek hangi durumlarda uygulanır?

Online terapi danışanların profesyonel bir ruh sağlığı uzmanı ile duygularını, düşüncelerini, olaylara bakış açılarını geliştirdiği bir destek hizmetidir. Terapi almak danışanın kendi iç dünyasına dair farkındalık kazanmasına ve kendini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Online terapi ise özellikle aşağıdaki durumlarda uygulanmaktadır:

Danışanların yüz yüze görüşmelerden çekinmesi

Dışarı çıkma korkusu veya fobisi olan kişiler

Evde bakım vermekle yükümlü oldukları bir kişi nedeniyle evden ayrılamayan danışanlar

Taşınma veya şehir değişikliği gibi sebepler

Fiziksel olarak dışarı çıkmakta zorluk yaşayan bireyler

Sürekli seyahat etmek zorunda kalan kişiler

Yoğun iş temposu nedeniyle yüz yüze görüşmeye vakit ayıramayan danışanlar

Yabancı bir dil konuşan ve ruh sağlığı profesyonelinden destek almak isteyen kişiler

Online terapi uygulayacak olan uzmanın da bu alanda kendini yetkin hissetmesi önemlidir. Online terapi uygulamaları ortalama 45 ile 50 dakika arasında olmaktadır. Öte yandan ilk görüşmelerde bu süre insiyatife bağlı olarak daha uzun olabilmektedir.