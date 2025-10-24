HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Sanallaştırma nedir, ne işe yarar?

Günlük yaşam aktivitelerinden iş dünyasının operasyonlarına kadar her şey giderek daha fazla teknolojiye uyumlanmaktadır. Bu dönüşümün merkezinde yer alan bilgi teknolojileri ise her geçen gün yeni kavramlar meydana getirmektedir. Bu kavramlardan biri de sanallaştırmadır. Peki, bu kapsamda sanallaştırma nedir, ne işe yarar?

Sanallaştırma nedir, ne işe yarar?
Defne Vera Şahin

Virtualization ya da Türkçesiyle sanallaştırma, günümüz işletmeleri için verimlilik, esneklik ve sürdürülebilirlik anlamına gelir. İşletmeler bu sayede donanım yatırımlarını azaltabilir ve sistemlerini uzaktan yönetebilirler. Donanım söz konusu olduğunda işletmeler makinelerinin dijital ortama taşınmasını sağlayarak büyük avantajlar elde ederler. Bu nedenle modern kurumların bu dijital dönüşüme uyum sağlayarak geleceğe yatırım yapmaları oldukça önemlidir.

Sanallaştırma nedir, ne işe yarar?

Sanallaştırma fiziksel bilgi işlem kaynaklarını dijital ortama taşır ve onların daha esnek bir şekilde yönetilmesini sağlar. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse bir bilgisayarın donanım gücünü bölerek aynı makinede birden fazla sistemin çalışmasını sağlar. Fiziksel bir sunucu, depolama birimi ya da ağ bileşeni mevcut yazılım aracılığıyla birçok farklı sistem gibi davranabilir.

Bu teknoloji sayesinde tek bir fiziksel donanım üzerinde birden fazla sanal makine oluşturulabilir. Her sanal makine tıpkı bağımsız bir bilgisayar gibi kendi işletim sistemine ve kaynaklarına sahip olur. Fakat bütün sanal makineler aynı fiziksel donanımın işlem gücünü ve belleğini kullanır. Bu sayede kurumlar kaynaklarını daha verimli bir şekilde harcarlar.

Sanallaştırmanın en önemli avantajlarından biri maliyet ve kaynak optimizasyonudur. Geleneksel yapılarda her uygulama için ayrı bir fiziksel sunucu gerekir. Fakat sanallaştırma sayesinde bir sunucu üzerinde birçok uygulama aynı anda çalışabilir. Bu sayede donanım yatırımları azalır. Bununla beraber enerji tüketimi düşer ve fiziksel alan tasarrufu sağlanır.

Sanallaştırma işlemi esneklik ve yönetim kolaylığı açısından da büyük faydalar sunar. Sistem yöneticileri fiziksel donanıma dokunmadan uzaktan erişimle sanal makineleri yönetebilirler. Bu süreçte yeni sistemler kurabilir ya da gerektiğinde kaynak tahsisini değiştirebilirler. Bu da işletmelerin değişen iş yüklerine çok daha hızlı şekilde yanıt vermelerini sağlar.

Sanallaştırma teknolojisi incelendiğinde günümüzde bulut bilişimin temelini oluşturur. Bulut servis sağlayıcıları sanallaştırma teknolojisi sayesinde kullanıcılarına paylaşımlı ve güvenli bir altyapı sunar. Dolayısıyla bulut ortamında kullanılan her sunucunun sanallaştırma sayesinde dijital hale geldiği söylenebilir.

Öte yandan fiziksel donanımların belirli kısıtlamaları vardır. Bunlar elektrik tükettikleri gibi zaman zaman bakım gerektirirler. Bununla beraber fiziksel alan kaplarlar ve genellikle belirli bir konumda bulunurlar. Sanallaştırma ise bu sınırlamaları ortadan kaldırarak donanımın tüm işlevselliğini dijital bir ortama taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyorduDişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyordu
İmamoğlu'ndan 'Casusluk' soruşturması açıklamasıİmamoğlu'ndan 'Casusluk' soruşturması açıklaması

Anahtar Kelimeler:
dijital
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.