Virtualization ya da Türkçesiyle sanallaştırma, günümüz işletmeleri için verimlilik, esneklik ve sürdürülebilirlik anlamına gelir. İşletmeler bu sayede donanım yatırımlarını azaltabilir ve sistemlerini uzaktan yönetebilirler. Donanım söz konusu olduğunda işletmeler makinelerinin dijital ortama taşınmasını sağlayarak büyük avantajlar elde ederler. Bu nedenle modern kurumların bu dijital dönüşüme uyum sağlayarak geleceğe yatırım yapmaları oldukça önemlidir.

Sanallaştırma nedir, ne işe yarar?

Sanallaştırma fiziksel bilgi işlem kaynaklarını dijital ortama taşır ve onların daha esnek bir şekilde yönetilmesini sağlar. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse bir bilgisayarın donanım gücünü bölerek aynı makinede birden fazla sistemin çalışmasını sağlar. Fiziksel bir sunucu, depolama birimi ya da ağ bileşeni mevcut yazılım aracılığıyla birçok farklı sistem gibi davranabilir.

Bu teknoloji sayesinde tek bir fiziksel donanım üzerinde birden fazla sanal makine oluşturulabilir. Her sanal makine tıpkı bağımsız bir bilgisayar gibi kendi işletim sistemine ve kaynaklarına sahip olur. Fakat bütün sanal makineler aynı fiziksel donanımın işlem gücünü ve belleğini kullanır. Bu sayede kurumlar kaynaklarını daha verimli bir şekilde harcarlar.

Sanallaştırmanın en önemli avantajlarından biri maliyet ve kaynak optimizasyonudur. Geleneksel yapılarda her uygulama için ayrı bir fiziksel sunucu gerekir. Fakat sanallaştırma sayesinde bir sunucu üzerinde birçok uygulama aynı anda çalışabilir. Bu sayede donanım yatırımları azalır. Bununla beraber enerji tüketimi düşer ve fiziksel alan tasarrufu sağlanır.

Sanallaştırma işlemi esneklik ve yönetim kolaylığı açısından da büyük faydalar sunar. Sistem yöneticileri fiziksel donanıma dokunmadan uzaktan erişimle sanal makineleri yönetebilirler. Bu süreçte yeni sistemler kurabilir ya da gerektiğinde kaynak tahsisini değiştirebilirler. Bu da işletmelerin değişen iş yüklerine çok daha hızlı şekilde yanıt vermelerini sağlar.

Sanallaştırma teknolojisi incelendiğinde günümüzde bulut bilişimin temelini oluşturur. Bulut servis sağlayıcıları sanallaştırma teknolojisi sayesinde kullanıcılarına paylaşımlı ve güvenli bir altyapı sunar. Dolayısıyla bulut ortamında kullanılan her sunucunun sanallaştırma sayesinde dijital hale geldiği söylenebilir.

Öte yandan fiziksel donanımların belirli kısıtlamaları vardır. Bunlar elektrik tükettikleri gibi zaman zaman bakım gerektirirler. Bununla beraber fiziksel alan kaplarlar ve genellikle belirli bir konumda bulunurlar. Sanallaştırma ise bu sınırlamaları ortadan kaldırarak donanımın tüm işlevselliğini dijital bir ortama taşır.