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Sanat sokağı ‘sıfır atık’ teması ile açıldı

26.03.2025 16:09
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Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen Sanat Sokağı, "Sıfır Atık" temasıyla Millet Bahçesi’nde açıldı. 26-28 Mart tarihlerinde açık kalacak.

Sanat sokağı ‘sıfır atık’ teması ile açıldı

Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Çalışma Grubu tarafından organize edilen Sanat Sokağı Sıfır Atık temasıyla açıldı. Sanat Sokağı’nda, süs eşyaları, örgü oyuncaklar, hasır sepetler, örgü çantalar ve el yapımı takılar gibi el emeği göz nuru ürünler Düzcelilerle buluşturuldu.

Etkinlikte, sıfır atık doğrultusunda, taş, kağıt ve ağaç atıklarından yapılan hediyelik eşyalar, tablolar ve magnetler de sergilendi. Hem çevre dostu hem de sanatsal açıdan dikkat çekici tasarımlarla hazırlanan eserler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kadınların üretime katkı sağlaması konusunda destek ve teşvik amaçlı düzenlenen sanat sokağında yer alan birbirinden güzel el emekleri hem davetlilerin hem de vatandaşların büyük beğenisini alıyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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