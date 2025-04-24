HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sancaktepe Belediyesi, tesisleri halkın kullanımına açtığını duyurdu

Sancaktepe Belediyesi Başkanı Alper Yeğin, dün meydana gelen 6.2 şidddetindeki deprem sonrasında kapalı, açık spor tesisleri, mahalle evini ve diğer tesisleri evlerine giremeyen vatandaşların kullanımına açtıklarını duyurdu. Yeğin, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz süreci sahada yönettiklerini ayrıca gıda yardımında bulunduklarını belirtti.

Sancaktepe Belediyesi, tesisleri halkın kullanımına açtığını duyurdu

Belediye olarak daha önce hazırladıkları acil durum planını devreye aldıklarını aktaran Yeğin, "Vatandaşlara bu alanlarda yalnızca barınma değil, aynı zamanda moral ve sıcak bir ortam sunuldu. Belediye ekipleri tarafından sıcak çorba, çay, kek ve su ikramı yapılırken, çocuklu ailelere ve yaşlı vatandaşlara özel alanlar oluşturuldu. Tüm tesisler gece boyunca açık tutularak, halkın güvenle konaklamasına imkân sağlandı" dedi.

Yeğin, "Bunun yanında ilçemizde afet durumunda vatandaşların toplanacağı toplanma alanları Sosyal medya ve anons yoluyla tüm vatandaşlara iletildi.Sancaktepe Kaymakamımız sayın Naif Yavuz ile İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sonrasında ilçemizde gerekli önlemleri alarak vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduk.Yaptığımız saha incelemelerinde, Sancaktepe genelinde herhangi bir yıkım ya da hasar meydana gelmediği belirlenmiştir.Depremden etkilenmiş ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza,Kaymakamlığımız ile birlikte koordineli şekilde yardımcı olduk .Böylesine bir afetin bir daha yaşanmaması dileği ile başta İstanbul olmak üzere, tüm Sancaktepeli komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralıBilecik'te trafik kazası; 1 yaralı
Osmaniye'de tıra çarpan cipteki sürücü hayatını kaybettiOsmaniye'de tıra çarpan cipteki sürücü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe Sancaktepe Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Altaylı: "3'ünü toplasan 1 operatör etmez..."

Altaylı: "3'ünü toplasan 1 operatör etmez..."

Vatandaş can fırsatçı para derdinde!

Vatandaş can fırsatçı para derdinde!

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Eski patrondan 3 gün süren korkunç işkence

Eski patrondan 3 gün süren korkunç işkence

Gazeteci Özlem Gürses'e hapis cezası

Gazeteci Özlem Gürses'e hapis cezası

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.