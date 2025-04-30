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Sancaktepe'de iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sancaktepe'de bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Sancaktepe'de iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Merve Mahallesi Bengisu Sokak'ta 6 bin metrekarelik alana sahip 3 katlı iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmadı. İtfaiyenin 48 araç ve 122 personelle müdahale ettiği yangın saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangına müdahale sırasında yüksekten düşen cisim nedeniyle yaralanan bir itfaiye eri, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

"BİR AY ÖNCE 'KAÇAK YAPILAŞMA VAR' DİYE UYARILMIŞ BİR YER"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yangına ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yeğin, saat 07.10'da içerisinde ahşap, plastik doğrama ve ayakkabı üretimi atölyeleri ile elyaf depolama alanı olmak üzere 4 ayrı işletmenin olduğu İstanbul İş Merkezi'nde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü belirtti.

Yangına itfaiyenin müdahale ettiğini, çevre ilçelerden su tankerlerinin de destek için geldiğini aktaran Yeğin, herhangi bir can kaybının olmamasının ve alevlerin başka yerlere sıçramamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Yeğin, iş merkezinin 6 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu, alevlerin binanın yüzde 80'ine yayıldığını ve büyük bir hasar oluştuğunu söyledi.

Önlem almanın önemini vurgulayarak, sürekli denetimler yaptıklarını kaydeden Yeğin, "Özellikle Bolu yangınından sonra bu fabrika da bir ay öncesinde 'Kaçak yapılaşma var yangının çıktığı bölgede' diye uyarılmış bir yer. Ne yazık ki birçok meseleden ders alamıyoruz." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sancaktepe
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