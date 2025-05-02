HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sancaktepe'de otomobil telefoncuya daldı

Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki telefoncu dükkanına girdi.

Sancaktepe'de otomobil telefoncuya daldı

Kaza, Sancaktepe Akpınar Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden 34 KG 634 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan üç katlı binanın giriş katındaki telefoncu dükkanına girdi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"ARABANIN ARKASI HAVAYA KALKTI, DÜKKANA UÇTU"

Kazayı gören Mehmet Günaygençer isimli vatandaş, "Cadde üzerinden yüksek hızla geliyordu araba. Mantar dediğimiz taşa çarpınca arabanın arkası havaya kalktı. Direk dükkana uçtu, fren falan yapmadı. Biz de hemen müdahale ettik, arkadaşla birlikte sürücüyü dışarı çıkardık. Ambulans gelip aldı. O sırada yolda pek vatandaş yoktu. Bir kadın son anda kendini geri çekti, diğer tarafa doğru kaçtı. Dükkanın içinde de fazla kimse yoktu, Allah'tan can kaybı ya da ciddi bir yaralanma olmadı" diye konuştu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’de okul kantin ve yemekhanelerine denetimSöke’de okul kantin ve yemekhanelerine denetim
Bursa’da seyir halindeki otomobil alev aldıBursa’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Papa seçimleri için hazırlıklar başladı! İşte ilk görüntü!

Papa seçimleri için hazırlıklar başladı! İşte ilk görüntü!

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

İstanbul'da hava değişiyor! Meteoroloji'den 22 il için sarı kodlu uyarı!

İstanbul'da hava değişiyor! Meteoroloji'den 22 il için sarı kodlu uyarı!

Çirkin üslubuna tepki yağıyor! "Koca adamsın, utan, ahlaksız"

Çirkin üslubuna tepki yağıyor! "Koca adamsın, utan, ahlaksız"

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.