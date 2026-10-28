Sancaktepe'de pazar yerindeki bıçaklı kavgada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi'ndeki halk pazarında iddiaya göre, pazar yeri nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferhat Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa H'nin (47) yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır