Sandıklı’da dolu yağışı etkili oldu

İlçe merkezinde ve çevre köylerde aniden başlayan sağanak bir anda yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan ve misket büyüklüğüne ulaşan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara, balkon ve tente altlarına sığınırken, sürücüler ise görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için battaniye ve halılarla önlem almaya çalıştı.



