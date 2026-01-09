Sandıktan Osimhen çıktı: Herkes Sivas Belediye Meclisi’ndeki sürprizi konuşuyor

Sivas Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde beklenmedik bir olay yaşandı. Seçmenlerden birininin Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'e oy vermesi herkesi şaşırttı.
Seçim sonucu açıklanırken, oy sayımında Osimhen isminin bulunması salonda kısa süreli şaşkınlık yarattı. Söz konusu oy, komisyon kurallarına göre geçersiz sayılırken, meclis üyeleri bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.
Oy kullanan kişinin kim olduğuna dair resmi bilgi paylaşılmadı.
Bu ilginç olay, sosyal medya kullanıcıları tarafından bolca paylaşıldı.
Oda TV'de aktarılan bilgiye göre, Denetim Komisyonu seçimi, geçersiz oy dışında tüm oylar dikkate alınarak tamamlandı.
