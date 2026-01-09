HABER

Sandıktan Osimhen çıktı: Herkes Sivas Belediye Meclisi’ndeki sürprizi konuşuyor

Hazar Gönüllü

Sivas Belediye Meclisi’nde yapılan seçime Osimhen sürprizi damga vurdu. Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’e oy çıkınca meclis üyeleri büyük şaşkınlık yaşarken olay sosyal medyada gündem oldu.

Sivas Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde beklenmedik bir olay yaşandı. Seçmenlerden birininin Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'e oy vermesi herkesi şaşırttı.

GEÇERSİZ OY, BÜYÜK ŞAŞKINLIK

Seçim sonucu açıklanırken, oy sayımında Osimhen isminin bulunması salonda kısa süreli şaşkınlık yarattı. Söz konusu oy, komisyon kurallarına göre geçersiz sayılırken, meclis üyeleri bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Oy kullanan kişinin kim olduğuna dair resmi bilgi paylaşılmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu ilginç olay, sosyal medya kullanıcıları tarafından bolca paylaşıldı.

Oda TV'de aktarılan bilgiye göre, Denetim Komisyonu seçimi, geçersiz oy dışında tüm oylar dikkate alınarak tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
seçim Sivas galatasaray Victor Osimhen Osimhen
