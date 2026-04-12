HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Saniyede 10 metre hıza ulaştı, Usain Bolt'un rekoruna yaklaştı

Unitree'nin insansı robotu H1, saniyede 10 metre hıza ulaşarak Usain Bolt'un rekoruna yaklaştı. Şirketin CEO'suna göre robotlar 2026 ortasında ise bu rekoru kırabilir.

Saniyede 10 metre hıza ulaştı, Usain Bolt'un rekoruna yaklaştı
Enes Çırtlık

Çinli robotik girişimi Unitree Robotics, yayınladığı bir videoyla H1 adlı insansı robotunun saniyede 10 metre sprint hızına ulaştığını duyurdu. Bir kez daha dünya rekoru kırdığını belirten şirket, robotun atletizm pistindeki o anlarını gözler önüne serdi.

USAİN BOLT'UN REKORUNA ÇOK YAKIN

Global Times'da yer alan habere göre, test sırasında bir hız ölçüm cihazının yanından geçen robotun ekranda saniyede 10.1 metre hıza ulaştığı görüldü.

Saniyede 10 metre hıza ulaştı, Usain Bolt un rekoruna yaklaştı 1

Saniyede yaklaşık 10 metrelik bu hız, Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt'un 2009'da 100 metrede 9.58 saniye ile kırdığı ve saniyede ortalama 10.44 metreye denk gelen dünya rekoruna oldukça yaklaşıyor.

Saniyede 10 metre hıza ulaştı, Usain Bolt un rekoruna yaklaştı 2

SIRADAN BİR İNSANIN FİZİĞİNE SAHİP

Yaklaşık 62 kilogram ağırlığındaki H1, sıradan/ortalama bir insanın fiziğine sahip. Şirket de paylaştığı videoda robotun sıradan bir insanın fiziğiyle, dünya şampiyonu hızında koştuğunu belirtti.

Saniyede 10 metre hıza ulaştı, Usain Bolt un rekoruna yaklaştı 3

BOLT'UN REKORUNU KIRABİLİRLER

Securities Times'ın haberine göre Unitree Robotics CEO'su Wang Xingxing, yaptığı açıklamada; insansı robotların 2026 yılının ortalarında 100 metre koşusunda 10 saniye barajını aşarak Bolt'un hızını geride bırakabileceğini söyledi.

Saniyede 10 metre hıza ulaştı, Usain Bolt un rekoruna yaklaştı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artvin'de boğa güreşleri sezonu Sarıgöl'de açıldıArtvin'de boğa güreşleri sezonu Sarıgöl'de açıldı
Bitlis’te Nisan ortasında kar mesaisi devam ediyorBitlis’te Nisan ortasında kar mesaisi devam ediyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.