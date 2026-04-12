Saniyede 10 metre hıza ulaştı, Usain Bolt'un rekoruna yaklaştı

Çinli robotik girişimi Unitree Robotics, yayınladığı bir videoyla H1 adlı insansı robotunun saniyede 10 metre sprint hızına ulaştığını duyurdu. Bir kez daha dünya rekoru kırdığını belirten şirket, robotun atletizm pistindeki o anlarını gözler önüne serdi.

USAİN BOLT'UN REKORUNA ÇOK YAKIN

Global Times'da yer alan habere göre, test sırasında bir hız ölçüm cihazının yanından geçen robotun ekranda saniyede 10.1 metre hıza ulaştığı görüldü.

Saniyede yaklaşık 10 metrelik bu hız, Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt'un 2009'da 100 metrede 9.58 saniye ile kırdığı ve saniyede ortalama 10.44 metreye denk gelen dünya rekoruna oldukça yaklaşıyor.

SIRADAN BİR İNSANIN FİZİĞİNE SAHİP

Yaklaşık 62 kilogram ağırlığındaki H1, sıradan/ortalama bir insanın fiziğine sahip. Şirket de paylaştığı videoda robotun sıradan bir insanın fiziğiyle, dünya şampiyonu hızında koştuğunu belirtti.

BOLT'UN REKORUNU KIRABİLİRLER

Securities Times'ın haberine göre Unitree Robotics CEO'su Wang Xingxing, yaptığı açıklamada; insansı robotların 2026 yılının ortalarında 100 metre koşusunda 10 saniye barajını aşarak Bolt'un hızını geride bırakabileceğini söyledi.