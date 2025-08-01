Şanlıurfa 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, serin geçecektir. Gündüz sıcaklıkları 37°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 23°C seviyelerinde seyredecek. 2 Ağustos Cumartesi günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 36°C ile 23°C arasında değişecektir. 3 Ağustos Pazar günü, sıcaklıkların 38°C'ye kadar yükselebileceği tahmin edilmektedir. 4 Ağustos Pazartesi günü, hava sıcaklığı 37°C, gece sıcaklığı ise 23°C olacak. 5 Ağustos Salı günü, sıcaklıklar 37°C ile 24°C arasında yaşanacak. 6 Ağustos Çarşamba günü, hava sıcaklığı 38°C, gece sıcaklığı ise 23°C olacak. 7 Ağustos Perşembe günü, sıcaklıkların 42°C'ye kadar yükselebileceği öngörülmektedir.

Ağustos ayı boyunca Şanlıurfa'da hava genellikle sıcak ve kuru olacaktır. Ortalama gündüz sıcaklıkları 38°C civarında, gece sıcaklıkları ise 24°C seviyelerinde olacaktır. Yağış miktarı ise ay boyunca oldukça düşüktür.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiğinden vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak da cilt sağlığı açısından önemlidir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabilir. Bu bireylerin aşırı sıcaklardan korunmak için evlerinde kalmaları önerilir. Gerekirse sağlık profesyonellerine danışmaları da faydalıdır. Ayrıca tarım ve hayvancılıkla uğraşanların, hayvanların su ihtiyaçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar, enerji tüketimini de artırabilir. Bu nedenle enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan kullanımını sınırlamak önemlidir. Bu, hem bütçe dostu hem de çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.