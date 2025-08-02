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Şanlıurfa 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak.

Şanlıurfa 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 36°C, gece ise 23°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %53 olacak. Rüzgar hızı ise 14 km/sa civarında, güney yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 3 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 37°C, 4 Ağustos Pazartesi günü 36°C, 5 Ağustos Salı günü ise 38°C civarlarında olması bekleniyor. Geceleri sıcaklık 22-25°C arasında değişecek. Nem oranı %25-30 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 14-18 km/sa arasında, güney ve güneydoğu yönlerinden esecek.

Bu sıcak ve kuru hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Gün ortasında güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında, mümkünse kapalı alanlarda kalmak veya koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmelerini önlemek için gerekli önlemleri almak gerekiyor. Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu dönemde sağlıklarını korumaları önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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