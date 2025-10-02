HABER

Şanlıurfa 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 2 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 29°C civarında bekleniyor.

Gece sıcaklığı ise 17°C seviyelerine düşecektir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %23 ile %45 arasında değişim gösterecek.

3 Ekim Cuma günü hava sıcaklığının 27°C olacağı tahmin ediliyor. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklığın 31°C civarında olması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden hafif esmesi bekleniyor.

Sıcak ve güneşli havalarda öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilir. Şapka takılması ve bol su tüketilmesi de önem taşıyor. Açık alanlarda çalışanların gölgede dinlenmesi gerekiyor. Aşırı sıcaklardan korunma amacıyla bu önlemler alınmalıdır. Bu şekilde sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunulabilir.

