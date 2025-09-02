Şanlıurfa 02 Eylül Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava koşulları oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C civarına düşecektir. Rüzgar batı yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı ise gün boyunca %20 ile %48 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 3 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 37°C, 4 Eylül Perşembe günü 36°C, 5 Eylül Cuma günü ise 35°C civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için aşırı sıcaklar risk oluşturur. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak da cilt koruması açısından faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları enerji tüketimini artırabilir. Bu durum elektrik kesintilerine yol açabilir. Klima ve fan gibi cihazların aşırı kullanımından kaçınmak önemlidir. Enerji tasarrufu sağlanmalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların yol açabileceği yangın riski nedeniyle açık alanlarda sigara içmekten ve ateş yakmaktan kaçınılmalıdır.

Bu dönemde hava kalitesinin düşebileceği ve toz taşınımının artabileceği dikkate alınmalıdır. Solunum rahatsızlıkları olan bireylerin mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları önerilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları tavsiye edilir.