Şanlıurfa 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 25°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %15 civarında bulunacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esmesi öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:50, gün batımı saati 17:25 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 3 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığının 26°C olması bekleniyor. 4 Kasım Salı günü ise sıcaklık 24°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanılması öneriliyor. Şapka takılması da faydalı olacaktır. Ayrıca, vücudun susuz kalmaması için bol su tüketimi önemlidir. Açık alanlarda çalışanların düzenli aralıklarla gölgede dinlenmeleri gerekiyor. Aşırı sıcaklardan korunmak da öncelikli bir konudur.

Sıcak havaların etkisiyle sağlık sorunları yaşanabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin tedbirli olması önem taşır. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunmaları gerekir. Gerekirse tıbbi yardım almaları tavsiye edilir.

Şanlıurfa'daki hava koşulları önümüzdeki günlerde genellikle açık ve güneşli olacak. Güneş ışınlarından korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek sağlıklı bir şekilde vakit geçirmenizi sağlayacaktır.