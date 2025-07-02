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Şanlıurfa 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu oldukça bunaltıcı olacak.

Şanlıurfa 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu oldukça bunaltıcı olacak. Yüksek sıcaklıkların ve güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarlarında seyretmesi öngörülüyor. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 33°C, 4 Temmuz Cuma günü ise 32°C civarlarında olması öngörülüyor. Bu durum, Şanlıurfa'nın Temmuz ayındaki tipik iklim özelliklerini yansıtıyor. Temmuz ayında ortalama sıcaklıklar 31.9°C ile 38.5°C arasında değişiyor. Ayrıca, yağış miktarı oldukça düşük.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle tarım sektöründe çalışanlar ve açık hava etkinlikleri düzenleyenler için çeşitli zorluklar yaratabilir. Çiftçiler, sulama sistemlerini etkin kullanmalı ve bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmelidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarının buharlaşabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Su tasarrufu önlemleri alınmalıdır.

Açık hava etkinlikleri düzenleyenler, etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlamalıdır. Öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan kaçınılmalıdır. Katılımcılara bol su içmeleri hatırlatılmalıdır. Etkinlik alanlarında gölgelik alanlar oluşturmak, serinletici önlemler almak katılımcıların konforunu artıracaktır.

Şanlıurfa'da Temmuz ayı boyunca yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde tarım faaliyetlerinde ve açık hava etkinliklerinde gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Böylece olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesi sağlanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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