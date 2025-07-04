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Şanlıurfa 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak.

Şanlıurfa 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 31°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 21°C ile 34°C arasında olacak. 6 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 24°C ile 36°C arasında ölçülecek. Hafta başında, 7 Temmuz Pazartesi günü, sıcaklıkların 24°C ile 38°C arasında seyretmesi öngörülüyor.

Bu dönemde Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle hafta sonu ve hafta başında sıcaklıkların 36°C'nin üzerine çıkması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Rüzgarlı hava koşulları da göz önünde bulundurulmalı. Rüzgar hızı 32 km/saat ile 40 km/saat arasında değişebilir. Bu durum, açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir.

Sıcak ve rüzgarlı hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su içmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri gerekmektedir. Rüzgarın hızına bağlı olarak, açık alanlarda dikkatli olunmalı ve gerektiğinde korunaklı alanlara geçilmelidir.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve rüzgarlı hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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