Şanlıurfa 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 16°C olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 6°C civarında seyredecek. Cumartesi günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece ise 6°C seviyelerine düşecek. Pazar günü hafif yağmur geçişleri görülecek. Gündüz sıcaklığı 11°C, gece 6°C olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Hafif yağışların da görülmesi muhtemel. Bu durum sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hafif yağmur ihtimali nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almak iyi bir fikir. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte hassas grupların soğuk algınlığına karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Yaşlılar ve çocuklar bu gruptadır.