Şanlıurfa 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklıkları ise 17°C'ye kadar düşecektir. Rüzgar, batı yönünden saatte yaklaşık 3.68 km hızla esecektir. Nem oranı %27 civarında tahmin edilmektedir.

6 Ekim Pazartesi ve 7 Ekim Salı günleri benzer hava koşulları beklenmektedir. Her iki gün için de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-30°C arasında değişecektir. Gece sıcaklıkları 15-17°C civarında olacaktır. Rüzgar hafif hızla batı yönünden esecek. Nem oranı %27 civarında kalacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş çarpmasına karşı koruma önemlidir. Güneş gözlüğü takılması ve şapka kullanılması önerilmektedir. Açık renkli giysiler giyilmelidir. Ayrıca bol sıvı tüketilmelidir. Kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalıdır.

