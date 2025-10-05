HABER

Şanlıurfa 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 5 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında olacaktır.

Gece sıcaklıkları ise 17°C'ye kadar düşecektir. Rüzgar, batı yönünden saatte yaklaşık 3.68 km hızla esecektir. Nem oranı %27 civarında tahmin edilmektedir.

6 Ekim Pazartesi ve 7 Ekim Salı günleri benzer hava koşulları beklenmektedir. Her iki gün için de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-30°C arasında değişecektir. Gece sıcaklıkları 15-17°C civarında olacaktır. Rüzgar hafif hızla batı yönünden esecek. Nem oranı %27 civarında kalacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş çarpmasına karşı koruma önemlidir. Güneş gözlüğü takılması ve şapka kullanılması önerilmektedir. Açık renkli giysiler giyilmelidir. Ayrıca bol sıvı tüketilmelidir. Kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalıdır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacaktır. 11:00 ile 16:00 saatlerinde dışarıda bulunacaklar dikkat etmelidir. Güneş gözlüğü, şapka ve açık renkli giysi kullanımı tavsiye edilmektedir. Ayrıca bol sıvı alınmalıdır. Kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı bireyler, mümkünse öğle saatlerinde dışarı çıkmamalıdır.

