Şanlıurfa 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 15°C civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %16 ile %31 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 8 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Perşembe günü benzer hava koşulları sürecek. Hava yine az bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklık 28°C, gece ise 15°C civarında olacak. Nem oranı %19 ile %35 arasında olacak. Rüzgar hızı 12 km/sa olarak öngörülüyor.

Cuma günü hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Az bulutlu ve açık bir hava olacak. Gündüz sıcaklık 28°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %15 ile %38 arasında değişecek. Rüzgar hızı 13 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Güneş ışınlarının etkisi nedeniyle güneş çarpması riski var. Güneş gözlüğü takmak ve şapka kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su tüketimi de faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengede tutabilir. Akşam serinliği için hafif bir ceket veya uzun kollu giysi almak iyi bir fikir olacaktır.