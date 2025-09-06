HABER

Şanlıurfa 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklığının ise 20°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan yaklaşık 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %33 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 7 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 21°C olacak. 8 Eylül Pazartesi günü de gündüz sıcaklığı 33°C, gece 21°C olması tahmin ediliyor. 9 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı yine 33°C, gece ise 21°C bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 34°C, gece sıcaklığının ise 21°C olacağı öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalanların gölgelik alanlarda dinlenmesi önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda olmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak hava koşullarında vücut direncini artırmak için dengeli beslenmek ve yeterli uyku almak önemlidir. Rüzgar batıdan estiği için açık alanlarda dikkatli olunmalı, gerekirse korunaklı alanlara geçilmelidir.

hava durumu Şanlıurfa
