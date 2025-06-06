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Şanlıurfa 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 06 Haziran Cuma hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek.

Şanlıurfa 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarlarında, gece ise 22°C olacağı öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin Haziran ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Haziran ayında Şanlıurfa'da ortalama gündüz sıcaklığı 34.3°C, gece sıcaklığı ise 20.2°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 7 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 36°C, 8 Haziran Pazar günü 36°C, 9 Haziran Pazartesi günü 37°C ve 10 Haziran Salı günü 38°C civarlarında tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmemektedir.

Yüksek sıcaklıklar yaşandığında, vatandaşların sağlıklarını korumak için bazı önlemler almaları önemlidir. Günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Dışarı çıkılması gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, geniş kenarlı bir şapka kullanılmalıdır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önlemek açısından hayati önem taşır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde güneş koruyucu ürünlerin kullanılması cilt sağlığını korur. Evlerde perdelerin kapalı tutulması ve fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması iç mekanların daha serin olmasını sağlar. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Böylece sindirim sisteminin aşırı yüklenmesi engellenecektir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları ve gerekirse tıbbi yardım almaları önemlidir.

Şanlıurfa'nın Haziran ayındaki genel iklim özellikleri göz önüne alındığında, sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve yağışların az olması bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların yaz aylarına uygun şekilde hazırlıklı olmaları ve yukarıda belirtilen önlemleri almaları sağlıklarını korumaları açısından büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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