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Şanlıurfa 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Şanlıurfa 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü, hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 24°C seviyelerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 38°C'ye ulaşması, 8 Temmuz Salı günü ise 40°C'ye çıkması bekleniyor. Hafta ortasında sıcaklıkların 41°C'ye kadar yükselmesi, 10 Temmuz Perşembe günü ise 42°C'ye ulaşması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'da yaz aylarında sık karşılaşılan bir durumdur. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için sıcak hava tehlikeli olabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürün kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler önem taşır. Yerel yönetimlerin, yaşlıların ve çocukların yoğun bulunduğu bölgelerde serinleme alanları oluşturması gerekmektedir. Halkı aşırı sıcakların tehlikeleri konusunda bilgilendirmek de kritik öneme sahiptir. Gerekli sağlık hizmetlerini sunmak da önemlidir. Tarım sektöründe çalışanların aşırı sıcaklardan korunması için uygun çalışma saatleri belirlenmelidir. Gerekli önlemler de alınmalıdır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bireysel ve toplumsal olarak gerekli önlemleri alarak, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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