Şanlıurfa 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 9 Kasım 2025 tarihinde hava durumu puslu ve sıcaklık gündüz 26°C, gece ise 13°C olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 10 Kasım'da bulutlu bir hava ile sıcaklık 22.6°C gündüz, 15.8°C geceye düşecek. 11 ve 12 Kasım'da güneşli günler yaşanacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Hava durumunu takip etmek ve hazırlıklı olmak önem taşır.

Şanlıurfa 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacağı tahmin ediliyor. 10 Kasım Pazartesi günü kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 22.6°C, gece sıcaklığı ise 15.8°C olacak. 11 Kasım Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16.4°C, gece sıcaklığı ise 11.5°C civarında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü güneşli hava devam edecek. Gündüz sıcaklığı 17.2°C, gece sıcaklığı ise 12.3°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarında dalgalanmalar olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Bu nedenle sabahları ve akşamları yanınıza ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı güncel tutmanız olası sürprizlere karşı sizi koruyacaktır.

