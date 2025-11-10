HABER

Şanlıurfa 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25-27°C arasında değişirken, nem oranı %21-42 düzeyinde olacak. Rüzgarın hızı saatte 9 km olarak tahmin ediliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları bulutlu ve yağışlı hale gelecek. Tarım faaliyetlerini planlarken bu hava durumunu dikkate almak, ürünlerin sağlıklı gelişimi için büyük önem taşıyor.

Hazar Gönüllü

Şanlıurfa'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu az bulutlu olacak. Gün güneşli geçecek. Sıcaklıkların 25-27°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %21 ile %42 arasında olacak. Rüzgar saatte 9 km hızla esecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava durumu değişecek. 11 Kasım Salı günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 24-26°C civarında seyredecek. 12 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 23-25°C arasında olacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü ise sıcaklık 21-23°C arasında olacak. Yağışlar devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları değişebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Dışarı çıkarken ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır. Hafif yağışların beklendiği günlerde şemsiye kullanmalısınız. Su geçirmez giysiler ile ıslanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde ise dikkatli olmalısınız. Toz taşınımı ve görüş mesafesi azalabilir. Trafikte dikkat etmek önemlidir. Güneşli havalarda güneş ışınlarına karşı tedbirli olun. Gerekirse güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız.

Tarım faaliyetlerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Sulama ve ekim zamanlamalarınızı dikkatlice gözden geçirin. Bu, ürünlerinizin sağlıklı gelişimi için önemlidir.

