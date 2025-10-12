HABER

Şanlıurfa 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 12 Ekim 2025 Pazar günü beklenen hava koşulları açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 25°C ile 27°C arasında ölçülecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15°C ile 17°C’ye düşecek. 13 Ekim'de sıcaklık 27°C'ye çıkacak, nem oranı %28 civarında kalacak. Bu sıcak ve kuru hava, çiy oluşumunu artırabilir. Açık havada etkinlik planlayanların koruyucu önlemler alması önem taşıyor.

Şanlıurfa'da 12 Ekim 2025 Pazar günü açık ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25°C ile 27°C arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C ile 17°C’ye düşecek. Nem oranı %35 ile %43 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Bu koşullar, sabah erken saatlerde çiy oluşumuna neden olabilir.

13 Ekim Pazartesi günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 27°C civarında seyredecek. Nem oranı %28 seviyelerinde olacak. Salı günü sıcaklık 29°C'ye yükselebilir. Nem oranı ise %16'ya düşecek. Bu durum, hava koşullarının sıcak ve kuru olacağını gösteriyor.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Sabah erken saatlerde çiy oluşumu çiftçiler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde, açık hava etkinlikleri planlayanlar koruyucu önlemler almalıdır. Şapka ve güneş kremi kullanmak tavsiye edilir. Düşük nem oranı su kaybı riskini artırır. Yeterli su tüketimi önemlidir. Ayrıca nem kaybını önleyici önlemler almak gerekir.

Rüzgarın hafif esmesi toz ve alerjenlerin havada kalmasına yol açabilir. Alerjik reaksiyonlara yatkın kişiler dışarıda maske takmalıdır. Ayrıca açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olabilir.

