Şanlıurfa 12 Haziran Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 13 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 39°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı 24°C civarında olacak. 14 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 38°C, gece sıcaklıkları ise 22°C olarak öngörülüyor. 15 Haziran Pazar günü sıcaklıklar biraz daha düşecek. Gündüz 35°C, gece 19°C seviyelerine inmesi bekleniyor.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Dışarıda bulunmak zorunda kalanların, bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Tarım sektörü çalışanlarının erken saatlerde işe başlamaları önem taşır. Öğle sıcağında dinlenmek, olası sağlık sorunlarını önleyebilir.

Hava nem oranının düşük olması, terlemenin etkisini azaltabilir. Ancak bu durum, vücut ısısının hızla yükselmesine neden olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Klimaların doğru şekilde kullanılması teşvik edilmelidir.

Yüksek sıcaklıkların uzun süre devam etmesi, su kaynaklarının azalmasına yol açabilir. Aynı zamanda kuraklık riskini artırabilir. Su tasarrufu büyük önem taşımaktadır. Tarımda su verimliliğine dikkat edilmelidir.