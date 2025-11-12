HABER

Şanlıurfa 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 12 Kasım 2025 günü genel olarak güneşli ve ılık hava koşulları hâkim olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 10°C seviyelerinde ölçülecek. Ancak, 13 Kasım'dan itibaren kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 10°C arasında değişecek. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun giysiler seçmesi ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması önemli. Şemsiye ve su geçirmez kıyafet önerilmektedir.

Melih Kadir Yılmaz

Şanlıurfa'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarında. Gece ise 10°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın kuzeybatıdan hafif esmesi öngörülüyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 13 Kasım Perşembe günü bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 10°C arasında değişecek. 14 Kasım Cuma günü de kısa süreli sağanaklar görülecek. Sıcaklık 16°C ile 8°C arasında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü ise sağanakların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 13°C ile 6°C arasında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşularındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 13 Kasım'dan itibaren beklenen sağanaklar ve düşen sıcaklıklar dikkate alınmalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler uygun kıyafetler seçmelidir. Kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı koruyacaktır. Yağışlı günlerde su birikintilerine dikkat edilmelidir. Mümkünse şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanılmalıdır. Bu şekilde hava koşullarından olumsuz etkilenmeden günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

