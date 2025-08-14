HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 42°C, gece ise 25°C civarında olacak. İşte detaylar...

Şanlıurfa 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu oldukça bunaltıcı olacak. Yüksek sıcaklıklar etkisini gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 42°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 25°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Ağustos ayı iklimine uygun. Ortalama gündüz sıcaklığı 31.5°C, gece sıcaklığı ise 23.8°C'dir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 42°C'ye ulaşması muhtemel. 16 Ağustos Cumartesi günü 40°C ve 17 Ağustos Pazar günü ise 37°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, insanlar ve çevre için çeşitli zorluklar yaratabilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını koruyacaktır.

Tarım sektörü açısından yüksek sıcaklıklar, sulama ihtiyaçlarını artırabilir. Bu durum ürünlerin verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama programlarını gözden geçirmeleri ve bitkilerin su ihtiyaçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Hayvanların serin ortamlarda tutulması ve yeterli su temin edilmesi de hayvan sağlığını korumak açısından önemlidir.

Şanlıurfa'da beklenen yüksek sıcaklıklar, bireylerin ve çevrenin sağlığı için çeşitli önlemler almayı gerektiriyor. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildiMersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildi
İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isimİşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kobra Murat'ın kızının sözünde olay görüntüler... Euro şemsiyesi ve dahası...

Kobra Murat'ın kızının sözünde olay görüntüler... Euro şemsiyesi ve dahası...

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Mersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildi

Mersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildi

Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü

Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.