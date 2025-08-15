HABER

Şanlıurfa 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak.

Şanlıurfa'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 42°C'ye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklığın 25°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %8 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı ise 18 km/saat olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 16 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 41°C, 17 Ağustos Pazar günü 39°C ve 18 Ağustos Pazartesi günü de 39°C civarında olması öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Gün ortasında dışarıda bulunanların bol su tüketmeleri önemlidir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanlar, erken saatlerde veya akşam serinliğinde çalışmalıdır. Güneşin dik açıyla vurduğu saatlerde gölgelik alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların su kaynakları üzerindeki baskısını azaltmak için suyun verimli kullanılması önemlidir. Sulama sistemlerinin etkinliği de gözden geçirilmelidir.

Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki ortalama sıcaklıkları bölge için tipik iklimsel özellikler göstermektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

