İsrail'den yeni plan! 10 bin yedek askeri silahlandırıyorlar

İsrail ordusunun, yaklaşık 10 bin yedek askeri evlerinde de silahlandırmayı planladığı belirtildi. Habere göre, bu planla, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşananlara benzer bir durumla karşılaşması halinde tümenin her an göreve hazır olması hedefleniyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, söz konusu plan; ordunun, yaklaşık bir yıl önce kurduğu, yedek askerlik görevlerini tamamladıktan sonra tekrar gönüllü olan 40- 60 yaşlarındaki yaşlı yedek askerlerden oluşan "David Tümeni" etrafında şekilleniyor.

Buna göre, tümendeki her bir askere tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleğiyle birlikte evine teslim edilecek M4 cinsi bir tüfek verilecek.

"HER AN GÖREVE HAZIR OLMALARI HEDEFLENİYOR"

Habere göre, bu planla, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşananlara benzer bir durumla karşılaşması halinde tümenin her an göreve hazır olması hedefleniyor.

Bu, söz konusu tümendeki yedek askerlerin evlerinde yıl boyunca duracak uzun namlulu bir tüfeğe sahip olmaları anlamına geliyor.

Plana göre bu yedek askerler, üniformalarını yılda sadece birkaç hafta giyecek. Bu da tüfeğin çoğu zaman kişisel eşyaları olarak kalması, kendilerinin ise tam olarak sivil olması demek.

İsrail ordusu önceleri, izin dönemlerinde silahlarla oynanmasından kaynaklanabilecek güvenlik olayları ya da hırsızlık endişesiyle yedek askerlerin silahlarıyla evlerine dönmelerine izin vermiyordu. Ancak 7 Ekim'den sonra ordunun politikalarında büyük değişim yaşandığı görülüyor.

400 BİN YEDEK ASKER

Gazeteye göre, İsrail ordusundaki yedek asker sayısı yaklaşık 400 bini buluyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

