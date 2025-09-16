HABER

Şanlıurfa 16 Eylül Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek.

Şanlıurfa'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 22°C seviyelerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 34°C, 18 Eylül Perşembe günü ise 33°C seviyelerinde olacak. 19 Eylül Cuma günü sıcaklıklar 28°C'ye düşecek. 20 Eylül Cumartesi günü ise 29°C seviyelerinde seyredecek. Bu değişimler, hafta sonu planları yapanlar için daha serin bir hava sunacak gibi görünüyor.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Bu nedenle, bu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde ise şapka takmak, güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek, vücudunuzun serin kalmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda nem oranının düşük olması, terlemenin etkisini azaltabilir. Ancak bu durum, vücudun su kaybını fark etmesini zorlaştırabilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla su tüketmeye özen göstermek önemlidir.

Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının düşmesi, açık hava etkinlikleri için daha uygun bir ortam sağlar. Bu dönemde serin havanın tadını çıkarabilir ve dışarıda daha uzun süre vakit geçirebilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, olası rahatsızlıkların önüne geçer.

Şanlıurfa'da 16 Eylül 2025 Salı günü başlayacak sıcak hava dalgası, hafta boyunca devam edecek. Hafta sonuna doğru daha serin bir hava bekleniyor. Bu süreçte, vücudunuzu sıcak hava koşullarına karşı korumak için gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından önemlidir.

