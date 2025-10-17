HABER

Şanlıurfa 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve ılık bir atmosfer ile rahat bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 12°C seviyelerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer kalacak. Geçen haftanın sıcaklığı ile 27°C’ye kadar çıkacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Güncel hava raporlarını takip etmekte fayda var.

Hazar Gönüllü

Şanlıurfa'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu boğucu olmayacak. Gün boyunca bol güneş ışığı ve ılık bir atmosfer söz konusu. Gündüz sıcaklık 26°C dolaylarında olacak. Gece ise sıcaklık 12°C'ye düşecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu durum, gün boyunca rahat bir hava sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişmeyecek. 18 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 27°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 12°C dolaylarında kalacak. 19 Ekim Pazar günü sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı 13°C'ye yükselecek. 20 Ekim Pazartesi günü hava biraz serinleyecek. Gündüz sıcaklık 24°C seviyesinde, gece ise 14°C olacak.

Bu süreçte hava koşulları genel olarak ılık ve güneşli olacak. Gün boyunca açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık biraz daha düşük olabilir. Hafif bir mont veya ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Bu, cilt sağlığınız açısından önemlidir.

Hava koşullarının bu şekilde devam etmesi, açık hava etkinlikleri ve tarım için uygun bir fırsat sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Güncel hava raporlarını takip etmek önemlidir. Olası sürprizlere karşı önlem almak için bu adımı atmalısınız.

