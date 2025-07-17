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Şanlıurfa 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Şanlıurfa 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklıklarla güneşli bir hava sunmaktadır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir. Gece saatlerinde sıcaklıklar 25°C civarına düşecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 18 Temmuz Cuma günü sıcaklık 40°C, 19 Temmuz Cumartesi günü 38°C, 20 Temmuz Pazar günü 38°C, 21 Temmuz Pazartesi günü 39°C, 22 Temmuz Salı günü 41°C ve 23 Temmuz Çarşamba günü 45°C civarında olacaktır. Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyretmesi beklenmektedir.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sahada çalışanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Yeterli su tüketimi ve uygun kıyafet seçimi gibi önlemler alınmalıdır. Tarım ürünlerinin sulama ihtiyaçları artacaktır. Bu nedenle, su kaynaklarının verimli kullanımı gerekmektedir. Sulama sistemlerinin etkinliği gözden geçirilmelidir.

Sıcak hava koşulları sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Bu grupların serin ortamlarda bulunmaları teşvik edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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