Şanlıurfa 18 Kasım Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 18 Kasım 2025 Salı günü bol güneş ışığı var. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 6°C olacak. Nem oranı %85 civarında. Rüzgar hızı 3.2 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:07, gün batımı saati 17:11 olarak belirlenmiş.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 19 Kasım Çarşamba günü gündüz en yüksek sıcaklık 18°C. Gece en düşük sıcaklık ise 7°C olacak. 20 Kasım Perşembe günü gündüz sıcaklığı yine 18°C. Gece sıcaklık 8°C olarak tahmin ediliyor. 21 Kasım Cuma günü gündüz sıcaklık 19°C olacak. Gece 8°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde kalacak. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Okula veya işe giderken hafif bir mont almak faydalı olabilir. Gün içinde güneş ışığından yararlanmalısınız. Güneş gözlüğü ve şapka kullanmanızı öneririm. Nem oranı yüksek olacağından terleme artabilir. Vücudunuzu nemli tutmak için bol su içmelisiniz.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da hava koşulları genelde güneşli ve serin olacak. Hava şartlarına uygun giyinin. Su tüketimine dikkat ederek sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.