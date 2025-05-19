Şanlıurfa 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu gündüz 30°C, gece 17°C civarında olacak. Hava genellikle açık kalacak.

20 Mayıs Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 17°C seviyelerinde seyredecek. 21 Mayıs Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece ise 19°C olacak. 22 Mayıs Perşembe günü yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece 19°C civarında olacak.

Şanlıurfa'nın Mayıs ayı genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahiptir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 27,6°C, gece sıcaklıkları ise 14,3°C'dir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 38 mm'ye ulaşır. Nem oranı %41'dir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte hava kirliliği seviyeleri de yükselebilir. Astım veya solunum yolu rahatsızlığı olanların, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda olmamaları önerilir. Koruyucu maskeler kullanmak da önemlidir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik yoğunluğu artabilir. Bu nedenle, toplu taşıma araçlarını tercih etmek veya seyahat planlarını esnek tutmak iyi olacaktır.

Sıcak havalarda enerji tüketimi artabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan kullanımını sınırlandırmak hem bütçe hem de çevre açısından fayda sağlar.